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В Саратовской облдуме избрали нового спикера

12:33, 10.04.2019
В Саратовской облдуме избрали нового спикера
Фото: srd.ru

Депутаты Саратовской областной думы избрали Александра Романова спикером регионального парламента.

За него проголосовали 28 депутатов, сообщает пресс-служба думы.

Другие кандидаты, Александр Анидалов и Дмитрий Пьяных, получили по три и два голоса соответственно.

Напомним, 7 марта депутаты Саратовской областной думы на внеочередном заседании приняли добровольную отставку спикера, 62-летнего единоросса Ивана Кузьмина.

По словам губернатора Валерия Радаева, Кузьмин принял решение уйти по состоянию здоровья.

ОбществоВласть Татарстан
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