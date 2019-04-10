В Саратовской облдуме избрали нового спикера
Депутаты Саратовской областной думы избрали Александра Романова спикером регионального парламента.
За него проголосовали 28 депутатов, сообщает пресс-служба думы.
Другие кандидаты, Александр Анидалов и Дмитрий Пьяных, получили по три и два голоса соответственно.
Напомним, 7 марта депутаты Саратовской областной думы на внеочередном заседании приняли добровольную отставку спикера, 62-летнего единоросса Ивана Кузьмина.
По словам губернатора Валерия Радаева, Кузьмин принял решение уйти по состоянию здоровья.ОбществоВласть Татарстан
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