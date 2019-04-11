ЦИК Башкирии возглавила Илона Макаренко
Новым председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Башкирии избрана Илона Макаренко.
Кандидатуру Макаренко ранее внес Центризбирком России. За избрание в качестве председателя республиканского ЦИК проголосовали все 12 членов регкомиссии, передает «Коммерсант».
Уточняется, что она является протеже врио главы РБ Радия Хабирова. С 2009 года Макаренко возглавляла Институт права Башкирского государственного университета.
Напомним, бывший глава ЦИК Башкирии Хайдар Валеев покинул свой пост после скандала с плагиатом в диссертации.ОбществоВласть Башкортостан
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