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ЦИК Башкирии возглавила Илона Макаренко

10:32, 11.04.2019 1
ЦИК Башкирии возглавила Илона Макаренко
Фото: bashedu.ru

Новым председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Башкирии избрана Илона Макаренко.

Кандидатуру Макаренко ранее внес Центризбирком России. За избрание в качестве председателя республиканского ЦИК проголосовали все 12 членов регкомиссии, передает «Коммерсант».

Уточняется, что она является протеже врио главы РБ Радия Хабирова. С 2009 года Макаренко возглавляла Институт права Башкирского государственного университета.

Напомним, бывший глава ЦИК Башкирии Хайдар Валеев покинул свой пост после скандала с плагиатом в диссертации.

ОбществоВласть Башкортостан
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комментарии

  • Анонимно 11:04
    А в сентябре состоятся выборы главы Башкирии.
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