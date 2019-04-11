Хабиров пообещал заговорить на немецком, если австрийский бизнес вложит в Башкирию 5 млрд евро

Врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал заговорить на венском диалекте немецкого языка, если бизнес из Австрии вложит в республику более 5 млрд евро. Такое заявление он сделал на презентации экономического потенциала РБ в Вене, прошедшей 10 апреля.

«Поскольку я делаю только первые попытки учить немецкий язык, то дальше все-таки буду говорить на русском. Но при этом обещаю, что в случае если австрийские инвестиции в Башкортостан превысят 5 млрд евро, то обязуюсь заговорить на венском диалекте», — приводит его слова пресс-служба главы Башкортостана.

Он рассказал австрийским бизнесменам, что в регион можно не только вкладывать деньги, но и приезжать на отдых.

По словам Хабирова, Башкортостан поддерживает торгово-экономические связи со 118 странами мира и является одним из самых активных регионов-экспортеров. Объем внешнеторгового оборота республики за прошлый год составил порядка 4,5 млрд евро.

Отдельно «башлык» остановился на товарообороте именно с Австрией, поскольку за 2018 год он вырос почти на 18%. Среди успешных примеров сотрудничества он упомянул работу в Башкирии австрийских групп Lasselsberger, Kronospan и Palfinger.

Врио главы РБ добавил, что с июня будет запущен рейс Уфа — Вена, который свяжет республику с Австрией.

Ранее Хабиров констатировал, что ВРП Башкирии вырос на 1%, до 1,5 трлн рублей. Он отметил, что власти региона должны понимать, «что необходимо сделать для того, чтобы продолжить экономический рост.