Дело о продаже «Порта Пермь» отправили на пересмотр

Дело о продаже АО «Порт Пермь» иностранному инвестору было решено направить на новое рассмотрение по существу в Арбитражный суд Пермского края. Соответствующая информация размещена на официальном портале ФАС.

Решение о пересмотре принял Верховный суд. В 2017 году ФАС направила в суд исковое заявление, в котором просила признать недействительными несколько сделок, совершенных в 2011 — 2015 годах. ФАС считает, что они привели к установлению над АО «Порт Пермь» незаконного контроля иностранного инвестора.

Напомним, ранее управление ФСБ по Пермскому краю выдало ПАО «Мотовилихинские заводы» новую лицензию на работу с гостайной. Это позволит компании и дальше работать с гособоронзаказом и производить вооружение и военную технику.



