Сибайский карьер продолжат подтоплять в конце апреля

Учалинский горно-обогатительный комбинат продолжит подтопление карьера в Сибае после 26 апреля.

К началу следующей недели входящий в УГМК-холдинг институт «Уралмеханобр» должен завершить разработку проекта второго этапа подтопления еще на 20—30 м, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заместителя председателя госкомитета республики по ЧС Александра Лопухова.



Ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров заверил, что ситуация с сибайским карьером находится под контролем. Власти Башкирии уверяют, что воздух должен очиститься до конца апреля.