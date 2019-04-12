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Сибайский карьер продолжат подтоплять в конце апреля

12:37, 12.04.2019 1
Сибайский карьер продолжат подтоплять в конце апреля
Фото: скриншот - Youtube.com

Учалинский горно-обогатительный комбинат продолжит подтопление карьера в Сибае после 26 апреля.

К началу следующей недели входящий в УГМК-холдинг институт «Уралмеханобр» должен завершить разработку проекта второго этапа подтопления еще на 20—30 м, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заместителя председателя госкомитета республики по ЧС Александра Лопухова.

Ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров заверил, что ситуация с сибайским карьером находится под контролем. Власти Башкирии уверяют, что воздух должен очиститься до конца апреля.

Происшествия Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:53
    Столько инфы про этот карьер, а от чего загорелся там как я понимаю серный колчедан нигде не сказано. Туда что бензовозы пачками завозили??? Чем то напоминает ситуацию с заводом двигателей в Набережных Челнах??? Наверное тоже какой-нибудь трансформатор загорелся......
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