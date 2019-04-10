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СК начал проверку по факту массового отравления школьников в одной из школ Перми

17:56, 10.04.2019
СК начал проверку по факту массового отравления школьников в одной из школ Перми
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту заболевания школьников в одной из школ Перми.

По предварительным данным, 10 апреля 2019 года в Перми ученики одной из школ не явились на занятия в связи с признаками инфекционного заболевания.

Сейчас уточняется количество заболевших и госпитализированных детей, состояние их здоровья и предварительный диагноз всех заболевших.

Кроме того, следователи и специалисты проводят осмотры мест происшествий в помещениях школьной столовой, на кухне и на складе, изъяты остатки пищи, образцы воды. Также опрашиваются представители администрации школы, лица, осуществлявшие организацию питания.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Ранее сообщалось, что в Перми 137 учеников школы №107 не вышли на занятия из-за плохого самочувствия после употребления еды в школьной столовой. Пять школьников были госпитализированы.

Происшествия
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