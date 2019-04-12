Новый аэропорт в Саратове могут открыть в августе этого года

Новый саратовский аэропорт «Гагарин» может открыться на месяц раньше запланированного срока — не в сентябре, а в августе 2019 года.

Это произойдет, «если до конца апреля Минфином будут доведены лимиты финансирования до ФГКУ „Росгранстрой“, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Саратовскую область.



Он также сообщил, что начало строительства участка трассы Шанхай — Гамбург в регионе запланировано на июнь 2019 года, пишет ТАСС.

Напомним, Саратовская область получила 1 миллиард рублей на строительство нового аэропорта, который назвали в честь Юрия Гагарина.

Ранее сообщалось, что Саратовский аэропорт «Гагарин» сдадут в начале лета 2019 года.