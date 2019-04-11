Элвин Грей решил поддержать Сибай концертом на городской площади

Элвин Грей собирается дать в Сибае концерт, так он поддержит город «в непростой ситуации». Видео размещено в официальном Instagram.

— Друзья, дорогие жители города Сибай. Не могу остаться в стороне, хочу не словом, а делом поддержать в такой непростой ситуации, — обратился исполнитель к аудитории.

Так он анонсировал некоммерческий концерт на городской площади Сибая, который пройдет в мае. «Устроим праздник, чтобы запомнили на века. Мы едем в Сибай», — продолжает Элвин Грей.

Напомним, 31 марта, в башкирском Сибае прошел сход граждан. Жители города считают, что, если экологическая ситуация не улучшится, необходимо провести масштабный митинг. 26 марта официально завершены работы по подтоплению карьера. Власти Башкирии уверяют, что воздух должен очиститься до конца апреля. Однако местные жители не доверяют рапортам об успехах.



