Данир Сабиров извинился за пародию на башкирский танец

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Татарский юморист Данир Сабиров принес извинения за свой номер «Башкирский танец» перед народным съездом Башкирии.

Цензуру выступлений пародиста поддержала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова, также выступавшая на мероприятии от лица руководства РТ.

«Мы считаем, что в вопросах, касающихся традиций народов, нужно быть деликатными, так как это может быть остро воспринято другими народами. Как уже стало известно, артист извинился, а мы, в свою очередь, продолжим тесное сотрудничество в сфере искусства с нашими соседями», — приводит ее слова ТНВ.

Кроме того, артисту пришлось перенести свои выступления в Башкирии. В официальном сообщении Сабирова говорится, что причиной послужили проблемы со здоровьем юмориста.

Однако напомним, что Всемирный курултай башкир потребовал запретить его концерты на территории РБ до конца года. Также общественники хотели добиться от Сабирова извинений, а от властей республики тщательного цензурирования его творчества.