Самарскому НПЗ предъявили требования на 5 млрд рублей

Владельцы облигаций ООО «СамараТрансНефть-терминал» предъявили к банкротящемуся НПЗ требования не менее чем на 5 млрд рублей.

Компания «Л Си Пи Инвестор Сервисез», представляющая интересы владельцев ценных бумаг, заявила о подаче соответствующих заявлений.

Согласно первому сообщению, инвесторы владеют облигациями серии БО-03 на 2 млрд рублей. Заявление о включении в реестр требований кредитором уже принято.

Во втором сообщении говорится о бумагах на 3 млрд рублей серии БО-05. Заявка также принята.

Кроме того, приняты заявки по бумагам серий БО-02 и БО-01. Однако в этих сообщениях не указана сумма.

Ранее «Реальное время» писало, что НПЗ «СамараТрансНефть-терминал» просрочил выплату процентов по облигациям серии БО-01. В результате дефолта владельцы бумаг получили право требовать возвращения их полной стоимости — 5 млрд рублей.