Нормативы образования ТКО в Кировской области могут вырасти на 14—20%
В Кировской области определили новые нормативы образования твердых коммунальных отходов, сообщает ТАСС.
От них зависит тариф на вывоз мусора для жителей региона. Новые нормативы превышают действующие на 14—20%. Им предстоит пройти необходимые экспертизы.
Напомним, ранее официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что власти Татарстана изучают вопрос о перерасчете тарифов за обращение с твердыми коммунальными отходами, сообщает ИА «Татар-информ». Такое заявление Галимова сделала в рамках традиционного брифинга. Она подчеркнула, что эта тема находится на личном контроле президента Татарстана Рустама Минниханова. Со слов Галимовой, сейчас обсуждают вариант перерасчета по тем тарифам, которые реально завышены.
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