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Экономика

Нормативы образования ТКО в Кировской области могут вырасти на 14—20%

23:59, 08.04.2019
Нормативы образования ТКО в Кировской области могут вырасти на 14—20%
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Кировской области определили новые нормативы образования твердых коммунальных отходов, сообщает ТАСС.

От них зависит тариф на вывоз мусора для жителей региона. Новые нормативы превышают действующие на 14—20%. Им предстоит пройти необходимые экспертизы.

Напомним, ранее официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что власти Татарстана изучают вопрос о перерасчете тарифов за обращение с твердыми коммунальными отходами, сообщает ИА «Татар-информ». Такое заявление Галимова сделала в рамках традиционного брифинга. Она подчеркнула, что эта тема находится на личном контроле президента Татарстана Рустама Минниханова. Со слов Галимовой, сейчас обсуждают вариант перерасчета по тем тарифам, которые реально завышены.


ЭкономикаОбществоВластьИнфраструктура Кировская область
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