Нормативы образования ТКО в Кировской области могут вырасти на 14—20%

В Кировской области определили новые нормативы образования твердых коммунальных отходов, сообщает ТАСС.

От них зависит тариф на вывоз мусора для жителей региона. Новые нормативы превышают действующие на 14—20%. Им предстоит пройти необходимые экспертизы.

Напомним, ранее официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что власти Татарстана изучают вопрос о перерасчете тарифов за обращение с твердыми коммунальными отходами, сообщает ИА «Татар-информ». Такое заявление Галимова сделала в рамках традиционного брифинга. Она подчеркнула, что эта тема находится на личном контроле президента Татарстана Рустама Минниханова. Со слов Галимовой, сейчас обсуждают вариант перерасчета по тем тарифам, которые реально завышены.



