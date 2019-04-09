Бесконечная серия оборвалась в Уфе. «Авангард» все-таки вышел в финал

А «Салават Юлаев» провел лучший сезон с 2011 года

Серия «Авангарда» и «Салавата Юлаева» вместила в себя множество сюжетов и интриг и, безусловно, заслуживала седьмого матча. Но команды так вымотали друг друга, что все решилось в бесконечных, казалось, овертаймах шестой игры. Омичи из Балашихи были близки к победе в этой серии еще в субботу, но уфимцы проявили недюжинную волю и характер и вернули финал конференции домой. О том, как Юха Метсола стал лучшим вратарем лиги, почему «Салавату Юлаеву» нужно срочно продлевать Цулыгина и на чьей стороне будут симпатии большинства болельщиков в финале Кубка Гагарина — в материале «Реального времени».

Башкирско-балашихинская драма



109 минут и 18 секунд. Два с половиной овертайма. Так долго, как в шестом матче этого противостояния, в финалах Востока не играли вообще никогда. В одной из дополнительных двадцатиминуток нападающий уфимцев Александр Бурмистров упал на лед и встал спустя секунды, лишь хорошенько отдышавшись. И это было нормально для выдающейся серии, которую отыграли «Салават Юлаев» и «Авангард». Да, на Западе сегодня состоится седьмой матч ЦСКА — СКА, но ни одна игра московско-питерского противостояния даже рядом не стоит по зрелищности с тем, что выдали в итоге уфимцы и омичи.

Даже 0:0 в основное время не должны смущать — это был открытый хоккей с уймой моментов, в котором вратари творили что-то невероятное. Только вдумайтесь в эти цифры: команды на двоих нанесли 234 броска, из них 106 — в створ ворот (финский вратарь «Салавата» Метсола сделал 70 сейвов). Хорош был и Игорь Бобков, голкипер «Авангарда», который откровенно начудил в субботней игре в Балашихе, сыграв не на столь высоком уровне, как вчера, и пропустив две шайбы в ближние углы.

Любопытно, что и Метсола, и Бобков в КХЛ больше всего играли за клубы, для которых просто выход в плей-офф был «за счастье». Юха здорово проявил себя в хабаровском «Амуре», а Игорь после заокеанских скитаний нашел себя в «Адмирале» из Владивостока. В «Авангард» прошлым летом он шел вторым вратарем, а первым на весь сезон стал вынужденно из-за тяжелой травмы, которую Карри Ряме получил на предсезонном турнире в Челябинске. Метсолу тоже подписывали с опаской, так как в Уфе в последние годы привыкли к постоянным чудачествам вратарей. Даже хорошие киперы в форме «Салавата Юлаева» становились посмешищем, пропуская нелепые голы — во многом из-за атакующего стиля команды, в котором не принято уделять слишком много внимания обороне.

По Юхе были сомнения, в первую очередь, из-за его небольших габаритов. Он очень техничный вратарь, довольно подвижный во время игры, и свое он берет совсем не ростом и крепким телосложением. Но в этом плей-офф Метсола стал абсолютно лучшим хоккеистом в составе уфимского клуба и наглядно доказал своей игрой, как ошибались клубы-олигархи, не подписав его ранее. Этой весной всем стало понятно, что «Салават Юлаев» прошлым летом сорвал куш — контракт с супервратарем действует до апреля 2020 года.

До сих пор так и не понятно, кому и чем так не угодил Вайсфельд, что получил «бан» на «Матч ТВ» на две игры конкретно этой серии. Фото Дмитрия Слезина

Кто «заказал» Вайсфельда?

Эта серия стала такой зрелищной не только благодаря происходившему на льду. Огня ей добавила и история с отстранением от телевизионного эфира бывшего генерального менеджера «Салавата Юлаева», известного в прошлом судьи, а ныне — комментатора и эксперта Леонида Вайсфельда. Сам он воспринял ее с юмором. Но до сих пор так и не понятно, кому и чем так не угодил Вайсфельд, что получил «бан» на «Матч ТВ» на две игры конкретно этой серии. К слову, сегодня он вернется в эфир, чтобы прокомментировать седьмой матч ЦСКА против СКА.

Версий, почему Леонид Владленович был отстранен от эфира на четвертый и пятый матчи, не так много. Основные: 1) слишком много критиковал судей; 2) в дело включилось руководство «Авангарда», которое «продавило» отстранение Вайсфельда по линии «Газпрома» (спонсора как хоккейного клуба, так и «Матч ТВ»). Вся эта история попахивает, на первый взгляд, цензурой, но на поверхности лежит тот факт, что функционер три года работал в Уфе и по этой причине, мол, не может быть объективен в своих высказываниях.

Если копнуть еще глубже, то можно остановиться на конспирологической версии, что «Авангард» таким образом просто отомстил Вайсфельду за то время, когда тот работал судьей. В 2001 году омский клуб впервые в своей истории вышел в финал Суперлиги и играл с магнитогорским «Металлургом». На протяжении всех шести финальных игр («Магнитка» в итоге победила со счетом 4-2 в серии) было очень много вопросов по судейству, а выражение «судья — Вайсфельд» стало в Омске нарицательным. По ходу финальной серии сломал ногу лучший игрок «Авангарда» тех лет, а ныне — президент клуба Максим Сушинский, и никакого наказания за это игроки уральцев не получили.

Уже по ходу нынешнего финала Востока появились слухи, что Вайсфельд вернется в Уфу. Только пока непонятно, в каком статусе. Но хочется надеяться, что в финале нынешнего Кубка Гагарина мы его услышим, и никакие силы уже не отнимут у болельщиков комментарий такого высокого уровня.

Юха Метсола в этом плей-офф отразил 684 броска за 17 игр. Фото hawk.ru



Метсолу благодарили даже соперники

— Великолепная история произошла с переездом из Омска в Балашиху, — говорил по окончании серии главный тренер «Авангарда» Боб Хартли. — Естественно, все счастливы. В то же время хочу поздравить и «Салават Юлаев» — команда росла в ходе сезона и в плей-офф показала себя с лучшей стороны. Матчи складывались непросто, последняя игра могла пойти по любому сценарию. Могли закончить и 7:6, а закончили — 0:0. Вратари работали великолепно в обеих командах. Все зависело от мелочей.

Что оказалось важнее — мастерство или везение? Думаю, в плей-офф нужно и то, и другое. Когда играешь в хоккей, важны оба фактора. Мы воспитывали это с тренировочного лагеря, продолжили в ходе сезона, как и Уфа. Это одна из лучших игр в жизни — квинтэссенция хоккея. Это не только удача. Чтобы добиться права играть в полуфинале, нужна усердная работа. Они выбили «Автомобилист» и «Металлург», мы — «Барыс» и «Ак Барс», действующего чемпиона. Мы все заслужили участия в финале, — подытожил Боб.

О подвигах вратарей в этой серии будут вспоминать еще долго. Неудивительно, что сразу после победного гола защитника Бондарева в третьем овертайме один из игроков омичей первым делом поблагодарил даже не партнеров по команде, а вратаря соперника. Юха Метсола в этом плей-офф отразил 684 броска за 17 игр. В это невозможно поверить, но у его ближайшего преследователя Игоря Бобкова всего 345 сейвов в 15 матчах.

Что теперь?

Всю серию главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин очень достойно вел себя на послематчевых пресс-конференциях. Даже когда был повод критиковать судей или игроков, он отвечал очень тактично. А своих подопечных по отдельности никогда публично не обсуждал. Выиграли — спасибо всей команде. Проиграли — виноваты тоже все.

Николай Цулыгин: «Доволен ли своей работой? Я больше доволен командой, что мы смогли сплотиться и у нас был один здоровый коллектив. Все бились друг за друга, жили этим». Фото ak-bars.ru



— Естественно, Бурдасов, Панин, Семенов, Солодухин стали для нас большой потерей. Но таков хоккей, в нем случаются травмы, — рассуждал по окончании серии Цулыгин. — Никаких разговоров о моем новом контракте пока не было. Доволен ли своей работой? Я больше доволен командой, что мы смогли сплотиться и у нас был один здоровый коллектив. Все бились друг за друга, жили этим. «Авангард» проделал громадную работу. За один сезон поменяли команду, место прописки, здорово отыграли. Это достойно уважения — и тренерского штаба, и всех ребят у них в команде. Сегодня соперник выглядел свежее и лучше. Но я очень горжусь нашими ребятами. Они отдавались, играли, бились в каждом моменте. Юха выручал, и вся команда очень старалась и хотела победить сегодня. Мы не проиграли сердцем и характером. На льду был единый, здоровый коллектив. Горжусь нашими ребятами, а также нашими болельщиками.

Безусловно, уфимский клуб теперь просто обязан предложить новый контракт Николаю Леонидовичу. По ходу сезона к нему было много вопросов, но плей-офф все расставил по местам. «Салават Юлаев» занял итоговое четвертое место и провел свой лучший сезон после чемпионства 2011 года. Да, было очень хорошее выступление в 2014 году (и тогда тоже «тащил» вратарь, Андрей Василевский) и серебряные медали «регулярки», но в финале Восточной конференции уфимцы проиграли вчистую «Магнитке» и смазали общее впечатление от сезона. В этом же году «Салават» и «Авангард» выдали одну из лучших серий в одиннадцатилетней истории КХЛ.

Также «юлаевцам» нужно постараться сохранить ведущую тройку легионеров (Умарк и Хартикайнен уже на контрактах, а вот по Кемппайнену вопрос открыт) и провести грамотную селекционную работу в целом. Как показало время, многие ходы Вайсфельда в его предыдущие годы работы генеральным менеджером в Уфе все-таки дали плоды. Возможно, именно поэтому в руководстве башкирского клуба действительно «прозрели» и хотят вернуться к работе с этим специалистом. С другой стороны, рассуждать о перестановках пока рано, так как у успехов всегда много отцов, а проигрыши, как известно, сироты. Очень любопытно будет понаблюдать теперь за «Салаватом Юлаевым» в межсезонье.

Ну а омский клуб теперь ждет финал Кубка Гагарина с ЦСКА или СКА. Очевидно, что большинство болельщиков по всей стране будут сопереживать омичам из Балашихи — оба финалиста Запада у многих вызывают лишь раздражение своей агрессивной и неуместной трансферной политикой.