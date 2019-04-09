Бесконечная серия оборвалась в Уфе. «Авангард» все-таки вышел в финал
А «Салават Юлаев» провел лучший сезон с 2011 года
Серия «Авангарда» и «Салавата Юлаева» вместила в себя множество сюжетов и интриг и, безусловно, заслуживала седьмого матча. Но команды так вымотали друг друга, что все решилось в бесконечных, казалось, овертаймах шестой игры. Омичи из Балашихи были близки к победе в этой серии еще в субботу, но уфимцы проявили недюжинную волю и характер и вернули финал конференции домой. О том, как Юха Метсола стал лучшим вратарем лиги, почему «Салавату Юлаеву» нужно срочно продлевать Цулыгина и на чьей стороне будут симпатии большинства болельщиков в финале Кубка Гагарина — в материале «Реального времени».
Башкирско-балашихинская драма
109 минут и 18 секунд. Два с половиной овертайма. Так долго, как в шестом матче этого противостояния, в финалах Востока не играли вообще никогда. В одной из дополнительных двадцатиминуток нападающий уфимцев Александр Бурмистров упал на лед и встал спустя секунды, лишь хорошенько отдышавшись. И это было нормально для выдающейся серии, которую отыграли «Салават Юлаев» и «Авангард». Да, на Западе сегодня состоится седьмой матч ЦСКА — СКА, но ни одна игра московско-питерского противостояния даже рядом не стоит по зрелищности с тем, что выдали в итоге уфимцы и омичи.
Даже 0:0 в основное время не должны смущать — это был открытый хоккей с уймой моментов, в котором вратари творили что-то невероятное. Только вдумайтесь в эти цифры: команды на двоих нанесли 234 броска, из них 106 — в створ ворот (финский вратарь «Салавата» Метсола сделал 70 сейвов). Хорош был и Игорь Бобков, голкипер «Авангарда», который откровенно начудил в субботней игре в Балашихе, сыграв не на столь высоком уровне, как вчера, и пропустив две шайбы в ближние углы.
Любопытно, что и Метсола, и Бобков в КХЛ больше всего играли за клубы, для которых просто выход в плей-офф был «за счастье». Юха здорово проявил себя в хабаровском «Амуре», а Игорь после заокеанских скитаний нашел себя в «Адмирале» из Владивостока. В «Авангард» прошлым летом он шел вторым вратарем, а первым на весь сезон стал вынужденно из-за тяжелой травмы, которую Карри Ряме получил на предсезонном турнире в Челябинске. Метсолу тоже подписывали с опаской, так как в Уфе в последние годы привыкли к постоянным чудачествам вратарей. Даже хорошие киперы в форме «Салавата Юлаева» становились посмешищем, пропуская нелепые голы — во многом из-за атакующего стиля команды, в котором не принято уделять слишком много внимания обороне.
По Юхе были сомнения, в первую очередь, из-за его небольших габаритов. Он очень техничный вратарь, довольно подвижный во время игры, и свое он берет совсем не ростом и крепким телосложением. Но в этом плей-офф Метсола стал абсолютно лучшим хоккеистом в составе уфимского клуба и наглядно доказал своей игрой, как ошибались клубы-олигархи, не подписав его ранее. Этой весной всем стало понятно, что «Салават Юлаев» прошлым летом сорвал куш — контракт с супервратарем действует до апреля 2020 года.
Кто «заказал» Вайсфельда?
Эта серия стала такой зрелищной не только благодаря происходившему на льду. Огня ей добавила и история с отстранением от телевизионного эфира бывшего генерального менеджера «Салавата Юлаева», известного в прошлом судьи, а ныне — комментатора и эксперта Леонида Вайсфельда. Сам он воспринял ее с юмором. Но до сих пор так и не понятно, кому и чем так не угодил Вайсфельд, что получил «бан» на «Матч ТВ» на две игры конкретно этой серии. К слову, сегодня он вернется в эфир, чтобы прокомментировать седьмой матч ЦСКА против СКА.
Версий, почему Леонид Владленович был отстранен от эфира на четвертый и пятый матчи, не так много. Основные: 1) слишком много критиковал судей; 2) в дело включилось руководство «Авангарда», которое «продавило» отстранение Вайсфельда по линии «Газпрома» (спонсора как хоккейного клуба, так и «Матч ТВ»). Вся эта история попахивает, на первый взгляд, цензурой, но на поверхности лежит тот факт, что функционер три года работал в Уфе и по этой причине, мол, не может быть объективен в своих высказываниях.
Если копнуть еще глубже, то можно остановиться на конспирологической версии, что «Авангард» таким образом просто отомстил Вайсфельду за то время, когда тот работал судьей. В 2001 году омский клуб впервые в своей истории вышел в финал Суперлиги и играл с магнитогорским «Металлургом». На протяжении всех шести финальных игр («Магнитка» в итоге победила со счетом 4-2 в серии) было очень много вопросов по судейству, а выражение «судья — Вайсфельд» стало в Омске нарицательным. По ходу финальной серии сломал ногу лучший игрок «Авангарда» тех лет, а ныне — президент клуба Максим Сушинский, и никакого наказания за это игроки уральцев не получили.
Уже по ходу нынешнего финала Востока появились слухи, что Вайсфельд вернется в Уфу. Только пока непонятно, в каком статусе. Но хочется надеяться, что в финале нынешнего Кубка Гагарина мы его услышим, и никакие силы уже не отнимут у болельщиков комментарий такого высокого уровня.
Метсолу благодарили даже соперники
— Великолепная история произошла с переездом из Омска в Балашиху, — говорил по окончании серии главный тренер «Авангарда» Боб Хартли. — Естественно, все счастливы. В то же время хочу поздравить и «Салават Юлаев» — команда росла в ходе сезона и в плей-офф показала себя с лучшей стороны. Матчи складывались непросто, последняя игра могла пойти по любому сценарию. Могли закончить и 7:6, а закончили — 0:0. Вратари работали великолепно в обеих командах. Все зависело от мелочей.
Что оказалось важнее — мастерство или везение? Думаю, в плей-офф нужно и то, и другое. Когда играешь в хоккей, важны оба фактора. Мы воспитывали это с тренировочного лагеря, продолжили в ходе сезона, как и Уфа. Это одна из лучших игр в жизни — квинтэссенция хоккея. Это не только удача. Чтобы добиться права играть в полуфинале, нужна усердная работа. Они выбили «Автомобилист» и «Металлург», мы — «Барыс» и «Ак Барс», действующего чемпиона. Мы все заслужили участия в финале, — подытожил Боб.
О подвигах вратарей в этой серии будут вспоминать еще долго. Неудивительно, что сразу после победного гола защитника Бондарева в третьем овертайме один из игроков омичей первым делом поблагодарил даже не партнеров по команде, а вратаря соперника. Юха Метсола в этом плей-офф отразил 684 броска за 17 игр. В это невозможно поверить, но у его ближайшего преследователя Игоря Бобкова всего 345 сейвов в 15 матчах.
Что теперь?
Всю серию главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин очень достойно вел себя на послематчевых пресс-конференциях. Даже когда был повод критиковать судей или игроков, он отвечал очень тактично. А своих подопечных по отдельности никогда публично не обсуждал. Выиграли — спасибо всей команде. Проиграли — виноваты тоже все.
— Естественно, Бурдасов, Панин, Семенов, Солодухин стали для нас большой потерей. Но таков хоккей, в нем случаются травмы, — рассуждал по окончании серии Цулыгин. — Никаких разговоров о моем новом контракте пока не было. Доволен ли своей работой? Я больше доволен командой, что мы смогли сплотиться и у нас был один здоровый коллектив. Все бились друг за друга, жили этим. «Авангард» проделал громадную работу. За один сезон поменяли команду, место прописки, здорово отыграли. Это достойно уважения — и тренерского штаба, и всех ребят у них в команде. Сегодня соперник выглядел свежее и лучше. Но я очень горжусь нашими ребятами. Они отдавались, играли, бились в каждом моменте. Юха выручал, и вся команда очень старалась и хотела победить сегодня. Мы не проиграли сердцем и характером. На льду был единый, здоровый коллектив. Горжусь нашими ребятами, а также нашими болельщиками.
Безусловно, уфимский клуб теперь просто обязан предложить новый контракт Николаю Леонидовичу. По ходу сезона к нему было много вопросов, но плей-офф все расставил по местам. «Салават Юлаев» занял итоговое четвертое место и провел свой лучший сезон после чемпионства 2011 года. Да, было очень хорошее выступление в 2014 году (и тогда тоже «тащил» вратарь, Андрей Василевский) и серебряные медали «регулярки», но в финале Восточной конференции уфимцы проиграли вчистую «Магнитке» и смазали общее впечатление от сезона. В этом же году «Салават» и «Авангард» выдали одну из лучших серий в одиннадцатилетней истории КХЛ.
Также «юлаевцам» нужно постараться сохранить ведущую тройку легионеров (Умарк и Хартикайнен уже на контрактах, а вот по Кемппайнену вопрос открыт) и провести грамотную селекционную работу в целом. Как показало время, многие ходы Вайсфельда в его предыдущие годы работы генеральным менеджером в Уфе все-таки дали плоды. Возможно, именно поэтому в руководстве башкирского клуба действительно «прозрели» и хотят вернуться к работе с этим специалистом. С другой стороны, рассуждать о перестановках пока рано, так как у успехов всегда много отцов, а проигрыши, как известно, сироты. Очень любопытно будет понаблюдать теперь за «Салаватом Юлаевым» в межсезонье.
Ну а омский клуб теперь ждет финал Кубка Гагарина с ЦСКА или СКА. Очевидно, что большинство болельщиков по всей стране будут сопереживать омичам из Балашихи — оба финалиста Запада у многих вызывают лишь раздражение своей агрессивной и неуместной трансферной политикой.
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