Бывший прокурор Удмуртии Панов стал главным федеральным инспектором республики
Новым главным федеральным инспектором по Удмуртии стал Сергей Панов, ранее занимавший пост прокурора республики.
В новой должности Панова представил полпред президента России в ПФО Игорь Комаров, пишет «Коммерсант».
Ранее пост инспектора занимал Григорий Сергеев. Он исполнял его обязанности после ухода бывшего ГФИ Дмитрия Мусина в марте 2019 года.
Напомним, президент России Владимир Путин уволил Панова с поста прокурора Удмуртии в мае прошлого года. Эту должность занял Артем Николаев, выходец из Казани.ОбществоВласть Удмуртия
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