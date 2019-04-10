В Перми отравились 137 школьников

В Перми 137 учеников школы №107 не вышли сегодня на занятия из-за плохого самочувствия после потребления некачественной еды в школьной столовой, которую ели накануне.

Как пишет «Коммерсант», пять детей госпитализированы, остальные находятся дома.

Глава Перми Дмитрий Самойлов уже поручил расторгнуть договор с предпринимателем, который организовывал питание в школе. Проверку произошедшего проводят различные ведомства.

Ранее Актанышский райсуд Татарстана вынес приговор по делу об отравлении 89 детей от 7 до 14 лет в школьной столовой.

Виновными в массовом заболевании вследствие нарушений санитарно-эпидемиологических правил признаны посудомойщица ресторана «Актаныш» (ООО «Граф Плюс») Рафида Камалетдинова и повар школы №2 Ильсеяр Адгамова. Суд назначил каждой по 160 часов обязательных работ.