В Перми отравились 137 школьников
В Перми 137 учеников школы №107 не вышли сегодня на занятия из-за плохого самочувствия после потребления некачественной еды в школьной столовой, которую ели накануне.
Как пишет «Коммерсант», пять детей госпитализированы, остальные находятся дома.
Глава Перми Дмитрий Самойлов уже поручил расторгнуть договор с предпринимателем, который организовывал питание в школе. Проверку произошедшего проводят различные ведомства.
Ранее Актанышский райсуд Татарстана вынес приговор по делу об отравлении 89 детей от 7 до 14 лет в школьной столовой.
Виновными в массовом заболевании вследствие нарушений санитарно-эпидемиологических правил признаны посудомойщица ресторана «Актаныш» (ООО «Граф Плюс») Рафида Камалетдинова и повар школы №2 Ильсеяр Адгамова. Суд назначил каждой по 160 часов обязательных работ.Происшествия
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