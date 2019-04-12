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Приговор экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину оставили без изменений

20:44, 12.04.2019
Приговор экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину оставили без изменений
Фото: gorduma.nnov.ru

Нижегородский областной суд вынес апелляционное решение. Приговор экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину остался без изменений, сообщает «РИА Новости».

Сорокин осужден за взяточничество и пособничество в похищении человека на 10 лет колонии строгого режима.

Напомним, ранее Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу через суд потребовало признать недействительной регистрацию газеты «Вестник депутата Олега Сорокина», принадлежащей экс-мэру Нижнего Новгорода. Газета была зарегистрирована в 2010 году, сейчас она не распространяется через торговые киоски и отсутствует в «Каталоге российской прессы «Почты России» за 2017—2019 годы». Судебное заседание пройдет 18 апреля.


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