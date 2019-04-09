Курултай башкир потребовал запретить Даниру Сабирову выступать в РБ

Всемирный курултай башкир (ВКБ) опубликовал открытое письмо по поводу пародии Данира Сабирова о происхождении башкирского танца. Общественники потребовали до конца 2019 года запретить артисту выступать в республике.

Письмо адресовано президенту Татарстана Рустаму Минниханову, министру культуры РТ Ираде Аюповой и главе исполкома Всемирного конгресса татар Ринату Закирову.

Курултай башкир выразил возмущение выступлением пародиста. Номер шоумена назван недопустимым. Общественники считают, что такие репризы «негативно отражаются на межнациональных отношениях».

«Считаем это откровенным плевком в душу башкирского народа», — говорится в тексте.

Кроме запрета на выступления в Башкирии, ВКБ требует провести цензуру его выступлений. От самого Сабирова башкиры требуют извиниться.

Напомним, что год назад общественность Башкирии возмутило выступление комика Руслана Белого, назвавшего бандитом национального героя Салавата Юлаева. Блогера пытались призвать к ответу члены бойцовской команды «Тархан» и общественники, пожаловавшиеся в Роскомнадзор.

