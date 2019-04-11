Финал Кубка России по футболу пройдет в Самаре
Финал Олимп — Кубка России по футболу пройдет на стадионе «Самара Арена».
Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, матч пройдет 22 мая.
В первых матчах полуфинала Кубка России «Урал» обыграл «Арсенал» (1:0), а «Локомотив» дома сыграл вничью с «Ростовом» (2:2). Ответные встречи состоятся 15 мая.
Ранее министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что с передачей стадиона «Самара Арена» региону есть проблемы.СпортФутбол
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