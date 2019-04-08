Хабиров представил и.о. главы Стерлитамакского района Башкирии
Врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона сообщил, что исполняющим обязанности главы администрации Стерлитамакского района стал Анвар Абдрафиков.
Ранее он возглавлял совхоз «Рощинский».
Также генеральным директором Корпорации развития Башкирии утвержден бывший премьер-министр республики Раиль Сарбаев. О его скором назначении СМИ писали в начале апреля.
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