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Хабиров представил и.о. главы Стерлитамакского района Башкирии

10:09, 08.04.2019
Хабиров представил и.о. главы Стерлитамакского района Башкирии
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона сообщил, что исполняющим обязанности главы администрации Стерлитамакского района стал Анвар Абдрафиков.

Ранее он возглавлял совхоз «Рощинский».

Также генеральным директором Корпорации развития Башкирии утвержден бывший премьер-министр республики Раиль Сарбаев. О его скором назначении СМИ писали в начале апреля.

ОбществоВласть Башкортостан
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