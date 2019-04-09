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Власти потратят на содержание территории вокруг «Самара-Арены» до 47 млн рублей

14:32, 09.04.2019
Власти потратят на содержание территории вокруг «Самара-Арены» до 47 млн рублей

Главное управление организации торгов Самарской области объявило тендер на содержание территории, прилегающей к стадиону «Самара-Арена». Стоимость контракта составляет 46,9 млн рублей.

В понедельник завершился прием заявок, и закупка была переведена на этап «Работа комиссии», следует из сообщения на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, исполнитель должен убирать дороги, тротуары и пешеходные зоны,

Напомним, что генподрядчиком строительства стадиона выступало ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. ПСО и «Татдорстрой» обвинили субподрядчика «Стальмонтаж-Электросталь» в хищении 2,5 млрд рублей. Гендиректор компании Сергей Уласевич был арестован в начале марта.

ОбществоИнфраструктура
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