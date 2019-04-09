Владельцы облигаций «СамараТрансНефть-терминала» могут потребовать от НПЗ 5 млрд рублей

ООО «СамараТрансНефть-терминал» допустило дефолт по облигациям серии БО-01. Теперь владельцы бумаг могут потребовать от предприятия возвращения их полной стоимости — 5 млрд рублей.

Согласно сообщению компании на сервере раскрытия информации, эмитент не выплатил вовремя доход по облигациям этой серии. Ко второму купонному периоду было начислено более 168,5 млн рублей.

«Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости, а также выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения биржевых облигаций», — говорится в сообщении.

Напомним, что в январе акции группы «Петронефть», которой принадлежит НПЗ «СамараТрансНефть-Терминал», разделили между собой ООО «Рид» Сергея Суслова, ООО «Спецресурс-Сервис» Александра Соловьева и ООО «Даматриа» Андрея Рябкова.

Сейчас же началось банкротство предприятия. «Абсолют Банк» потребовал от него 335 млн рублей. Арбитраж ввел в отношении компании процедуру наблюдения.