СМИ сообщили о возможных перестановках в правительстве Оренбургской области

Вера Баширова в скором времени может уйти с поста и.о. вице-губернатора — заместителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике, сообщает издание «Беловка».

СМИ заявляет, что указ врио губернатора будет подписан в ближайшее время. Сообщается, что этот пост может занять Олег Димов. Он уже был вице-губернатором области и не один раз.

Напомним, ранее заместитель председателя правительства Оренбургской области Марат Сковородников сложил с себя полномочия. Он подал в отставку по собственному желанию. «М. Сковородников освобожден от должности по собственному желанию», — цитирует «Интерфакс» ответ помощника врио губернатора региона Сергея Шермецинского. Он отметил, что чиновник осуществлял представительские функции при взаимодействии с федеральными органами власти.



