СМИ: экс-губернатор Оренбургской области может войти в руководство «Росгеологии»

Бывший глава Оренбургской области Юрий Берг может занять пост советника гендиректора АО «Росгеология». Его может взять к себе Сергей Горьков — уроженец региона.

Об этом со ссылкой на источники сообщает издание orenday.ru.

Напомним, что смена руководства «Росгеологии» началась после скандала, связанного с замглавы компании Русланом Горрингом. Следом за ним был уволен и гендиректор компании. Его место занял Сергей Горьков, занимавший в разное время руководящие должности в ЮКОСе, Сбербанке и ВЭБе.