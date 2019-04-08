Новости общества

15:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СМИ: экс-губернатор Оренбургской области может войти в руководство «Росгеологии»

13:44, 08.04.2019
СМИ: экс-губернатор Оренбургской области может войти в руководство «Росгеологии»
Фото: government.ru

Бывший глава Оренбургской области Юрий Берг может занять пост советника гендиректора АО «Росгеология». Его может взять к себе Сергей Горьков — уроженец региона.

Об этом со ссылкой на источники сообщает издание orenday.ru.

Напомним, что смена руководства «Росгеологии» началась после скандала, связанного с замглавы компании Русланом Горрингом. Следом за ним был уволен и гендиректор компании. Его место занял Сергей Горьков, занимавший в разное время руководящие должности в ЮКОСе, Сбербанке и ВЭБе.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров