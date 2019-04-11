Суд изменил наказание экс-министру Нижегородской области Александру Макарову

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил ходатайство бывшего министра госимущества Нижегородской области Александра Макарова об изменении ему наказания.

В результате не отбытая часть наказания в виде лишения свободы сроком 1 год 3 месяца 17 дней заменена на наказание в виде ограничения свободы сроком на тот же срок, сообщается на сайте суда.

Постановление суда вступает в законную силу 11 апреля.

Напомним, что Александр Макаров получил 4,5 года колонии общего режима в 2016 году за продажу земельного участка по заниженной стоимости. Свою вину он не признал.

