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В Уфе установили памятник Тукаю

09:29, 10.04.2019 2
В Уфе установили памятник Тукаю
Фото: facebook.com/tabrisss

В Уфе перед зданием татарского театра «Нур» установили на постамент памятник Габдулле Тукаю.

Снимок опубликовал в своем Facebook глава Всемирного форума татарской молодежи (ВФТМ) Табрис Яруллин.

Напомним, что открытие памятника было запланировано на 17 апреля. Однако позже его перенесли на 18-е. Церемония приурочена к дням Татарстана в Башкирии. Предполагается, что открывать памятник будет президент РТ Рустам Минниханов.

Памятник татарскому поэту отливался в Москве. Его высота составляет почти 3,5 м.

ОбществоКультураИстория БашкортостанТатарстан
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