В Уфе установили памятник Тукаю

В Уфе перед зданием татарского театра «Нур» установили на постамент памятник Габдулле Тукаю.

Снимок опубликовал в своем Facebook глава Всемирного форума татарской молодежи (ВФТМ) Табрис Яруллин.

Напомним, что открытие памятника было запланировано на 17 апреля. Однако позже его перенесли на 18-е. Церемония приурочена к дням Татарстана в Башкирии. Предполагается, что открывать памятник будет президент РТ Рустам Минниханов.

Памятник татарскому поэту отливался в Москве. Его высота составляет почти 3,5 м.