ФАС заподозрила губернатора Ульяновской области в ограничении конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заподозрила губернатора Ульяновской области в ограничении конкуренции.

В ведомстве выявили, что Министерство развития конкуренции и экономики области по поручению губернатора должно было при подготовке тарифных решений принимать их только при наличии экспертного согласования со стороны АНО «Центр мониторинга и контроля за ценообразованием» (АНО «ЦМОК»).

Таким образом, Морозов определил единственную организацию, оказывающую без конкурсных процедур органам власти региона услуги по проведению экономической и юридической экспертизы в сфере госрегулирования тарифов. При этом в регионе есть и другие организации, занимающиеся такими услугами, отметили в ФАС.



«В связи с этим в действиях губернатора Ульяновской области усматриваются признаки ограничения конкуренции, которые могут привести к нарушению Закона о защите конкуренции (пункт 8 части 1 статьи 15)», — говорится в сообщении антимонопольной службы.

В результате ФАС выдала предупреждение губернатору Ульяновской области, срок его исполнения — 26 апреля.

Ранее Сергей Морозов подписал указ о создании новой системы государственного управления в виде администраций по важнейшим направлениям деятельности.