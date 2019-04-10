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ФАС заподозрила губернатора Ульяновской области в ограничении конкуренции

15:45, 10.04.2019
ФАС заподозрила губернатора Ульяновской области в ограничении конкуренции
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заподозрила губернатора Ульяновской области в ограничении конкуренции.

В ведомстве выявили, что Министерство развития конкуренции и экономики области по поручению губернатора должно было при подготовке тарифных решений принимать их только при наличии экспертного согласования со стороны АНО «Центр мониторинга и контроля за ценообразованием» (АНО «ЦМОК»).

Таким образом, Морозов определил единственную организацию, оказывающую без конкурсных процедур органам власти региона услуги по проведению экономической и юридической экспертизы в сфере госрегулирования тарифов. При этом в регионе есть и другие организации, занимающиеся такими услугами, отметили в ФАС.

«В связи с этим в действиях губернатора Ульяновской области усматриваются признаки ограничения конкуренции, которые могут привести к нарушению Закона о защите конкуренции (пункт 8 части 1 статьи 15)», — говорится в сообщении антимонопольной службы.

В результате ФАС выдала предупреждение губернатору Ульяновской области, срок его исполнения — 26 апреля.

Ранее Сергей Морозов подписал указ о создании новой системы государственного управления в виде администраций по важнейшим направлениям деятельности.

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