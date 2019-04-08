Власти Башкирии решились на продажу «Института нефтехимпереработки»

Правительство Башкортостана включило в прогнозный план приватизации АО «Институт нефтехимпереработки». Планируется продать 100% компании.

Решение принято постановлением регионального кабмина, передает РБК.

Напомним, что разговоры о грядущей приватизации велись еще с 2016 года. Тогда башкирские власти исключили институт из списка стратегических предприятий республики. Эксперты восприняли это как подготовку к продаже актива.

Институт нефтехимпереработки несколько раз судился с ТАНЕКО, для которого выполнял проектные работы. Татарстанское предприятие обвиняло институт в срыве сроков по проектам. Разбирательства проходили в 2013 году.