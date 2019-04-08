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На пост министра строительства Нижегородской области претендует 15 кандидатов

14:04, 08.04.2019
На пост министра строительства Нижегородской области претендует 15 кандидатов
Фото: google.com/maps / скриншот

В правительстве Нижегородской области отобрали кандидатов на пост главы регионального Минстроя. Первый этап прошли 15 претендентов.

Среди них министр строительства Республики Коми Андрей Крикуненко, директор ООО «Волжский Берег — НН» Илья Гор и директор НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» Виталий Зайцев.

Пресс-служба областного правительства отмечает, что комиссия отобрала 22 предложения от нижегородцев для включения в деловую игру и защиту программ кандидатов, которые предстоят на следующем этапе отбора.

По словам ректора ННГАСУ Андрея Лапшина, многие предложения связаны с проблемой обманутых дольщиков и со строительством школ, ФОКов и детских садов.

Ниже приводится полный список кандидатов:

  • Леонид Маслов — генеральный директор ООО «Газораспределение Нижний Новгород»;
  • Александр Маслов — управляющий партнер ООО «Юридическая компания «Войнов, Маслов и партнеры»;
  • Анатолий Молев — первый заместитель министра строительства Нижегородской области;
  • Виталий Зайцев — последнее место работы — директор НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО»;
  • Александр Фролов — последнее место работы — МКУ «АТО Кстовского района»;
  • Илья Гор — директор ООО «Волжский Берег — НН»;
  • Сергей Сорокин — директор ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
  • Павел Саватеев — директор департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода;
  • Виталий Власов — начальник управления развития и эксплуатации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области;
  • Геннадий Галицын — преподаватель кафедры Военного института Военной академии материально-технического обеспечения;
  • Сергей Шумилов — коммерческий директор ООО «Нижновгеострой»;
  • Андрей Болдырев — генеральный директор, учредитель ООО «СМУ-Прогресс»;
  • Андрей Крикуненко — министр строительства Республика Коми;
  • Александр Лушников — последнее место работы — технический директор ООО «Меркури»;
  • Денис Лампси — начальник отдела строительства и управления спортивными объектами министерства спорта Нижегородской области.
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