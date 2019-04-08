На пост министра строительства Нижегородской области претендует 15 кандидатов
В правительстве Нижегородской области отобрали кандидатов на пост главы регионального Минстроя. Первый этап прошли 15 претендентов.
Среди них министр строительства Республики Коми Андрей Крикуненко, директор ООО «Волжский Берег — НН» Илья Гор и директор НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» Виталий Зайцев.
Пресс-служба областного правительства отмечает, что комиссия отобрала 22 предложения от нижегородцев для включения в деловую игру и защиту программ кандидатов, которые предстоят на следующем этапе отбора.
По словам ректора ННГАСУ Андрея Лапшина, многие предложения связаны с проблемой обманутых дольщиков и со строительством школ, ФОКов и детских садов.
Ниже приводится полный список кандидатов:
- Леонид Маслов — генеральный директор ООО «Газораспределение Нижний Новгород»;
- Александр Маслов — управляющий партнер ООО «Юридическая компания «Войнов, Маслов и партнеры»;
- Анатолий Молев — первый заместитель министра строительства Нижегородской области;
- Виталий Зайцев — последнее место работы — директор НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО»;
- Александр Фролов — последнее место работы — МКУ «АТО Кстовского района»;
- Илья Гор — директор ООО «Волжский Берег — НН»;
- Сергей Сорокин — директор ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
- Павел Саватеев — директор департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода;
- Виталий Власов — начальник управления развития и эксплуатации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области;
- Геннадий Галицын — преподаватель кафедры Военного института Военной академии материально-технического обеспечения;
- Сергей Шумилов — коммерческий директор ООО «Нижновгеострой»;
- Андрей Болдырев — генеральный директор, учредитель ООО «СМУ-Прогресс»;
- Андрей Крикуненко — министр строительства Республика Коми;
- Александр Лушников — последнее место работы — технический директор ООО «Меркури»;
- Денис Лампси — начальник отдела строительства и управления спортивными объектами министерства спорта Нижегородской области.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым