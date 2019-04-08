На пост министра строительства Нижегородской области претендует 15 кандидатов

В правительстве Нижегородской области отобрали кандидатов на пост главы регионального Минстроя. Первый этап прошли 15 претендентов.

Среди них министр строительства Республики Коми Андрей Крикуненко, директор ООО «Волжский Берег — НН» Илья Гор и директор НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» Виталий Зайцев.

Пресс-служба областного правительства отмечает, что комиссия отобрала 22 предложения от нижегородцев для включения в деловую игру и защиту программ кандидатов, которые предстоят на следующем этапе отбора.

По словам ректора ННГАСУ Андрея Лапшина, многие предложения связаны с проблемой обманутых дольщиков и со строительством школ, ФОКов и детских садов.

Ниже приводится полный список кандидатов: