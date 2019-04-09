У депутата заксобрания Ульяновской области нашли компанию на Сейшелах

В прошлом году Генпрокуратура выявила, что депутат заксобрания Ульяновской области является единственным собственником и директором компании, зарегистрированной на Сейшельских Островах. Это следует из доклада генпрокурора РФ Юрия Чайки.

После представления прокурора чиновник не смог вновь баллотироваться в заксобрание на свой пост на выборах в сентябре 2018 года, пишет «РИА Новости».

Всего в прошлом году Генпрокуратура нашла у чиновников 15 счетов в иностранных банках.

Ранее начальник управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Русецкий сообщил, что в России стали чаще выявлять наличие иностранных финансовых инструментов у чиновников.

Он не уточнил количество выявленных фактов, но привел один пример. Так, у одного из региональных депутатов был счет на Сейшельских Островах.