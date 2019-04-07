Поволжская неделя: проблемы RBtoday, недвижимость Маркелова и «мусорная» реформа в Самаре и Кирове

События уходящих семи дней в ПФО

На минувшей неделе Следком Башкирии официально сообщил об аресте бывшего министра имущественных отношений республики Евгения Гурьева. Также власти РБ сообщили о планах создания в Салавате индустриального парка за 400 млрд рублей. В Удмуртии тем временем рассматривают возможность вложиться в криптовалюты, в Самарской области почти половина населения не заплатила за вывоз мусора, а в Нижнем Новгороде суд отказал бывшему мэру города Олегу Сорокину в пересмотре дела. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Башкортостан

Следственный комитет наконец объявил о задержании бывшего министра земельных и имущественных отношений Башкирии Евгения Гурьева, который подозревается в превышении полномочий при продаже земельных участков. Позже СКР сообщил и об аресте экс-чиновника. Напомним, что СМИ писали об этом еще месяц назад. Тогда Следком официально подтвердил только задержание его бывшей подчиненной Эльвиры Берг.

А вот бывший премьер-министр РБ Раиль Сарбаев возглавит Корпорацию развития республики. Многие эксперты назвали это знаком окончательного примирения новой управленческой команды региона со старыми элитами.

Деловой портал RBtoday.ru, созданный при Торгово-промышленной палате Башкортостана, испытывает явные трудности. Ресурс перестал регулярно обновляться, большинство журналистов издания ушли в другие СМИ. По данным «Реального времени», учредитель перестал финансировать проект.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров отчитал чиновников за некачественную реализацию приложения «Дорожный эксперт», которое жители могут использовать для жалоб на проблемные участки дорог.

Радий Хабиров отчитал чиновников за некачественную реализацию приложения «Дорожный эксперт», которое жители могут использовать для жалоб на проблемные участки дорог. Фото bashinform.ru



Также он рассказал о намерении создать в Салавате индустриальный парк с нефтегазохимическим кластером. Объем инвестиций в проект оценивается в 400 млрд рублей. Стало известно и о возможном строительстве Академии волейбола в Уфе с ареной, рассчитанной на 5 тысяч зрителей.

На прошедшей неделе «Реальное время» проанализировало рынок страхования в Башкирии по итогам 2018 года. За год страховые премии выросли на 13%, до 19,7 млрд рублей. Выплаты же составили 6,8 млрд рублей, что меньше показателя предыдущего года на 18%.

Телеграм-каналы и СМИ сообщили о задержании в Грузии бывшего уфимского бизнесмена Азамата Кильдигушева. Он был акционером Урало-Поволжской стройкомпании. Обвиняемый в хищении 15 млн рублей предприниматель уехал в Лондон.

«Салават Юлаев» выиграл у «Авангарда» пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина и перевел ее в Уфу. Счет в серии 3-2 в пользу омичей.

Удмуртия

Главный антимонопольщик Удмуртии Михаил Маренников занял пост помощника главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева.

Главный антимонопольщик Удмуртии Михаил Маренников занял пост помощника главы Федеральной антимонопольной службы. Фото ruspekh.ru

Перестановки производятся и в администрации Ижевска. В связи с оптимизацией подразделений мэрии руководителем Управления имущественных отношений назначена Елена Банникова. В то же время замруководителя администрации города по вопросам строительства и ЖКХ стал экс-глава АО «Ижевские электрические сети» Игорь Сальников.

Концерн «Калашников» ищет нестандартные рынки сбыта. Компания предложила внедрять системы распознавания лиц в жилых комплексах. При этом производитель рассчитывает на поддержку Минстроя РФ.

Склонность к неожиданным решениям демонстрируют и власти республики. АО «Корпорация развития Удмуртии» рассматривает вариант привлечения инвестиций через криптооблигации.

Оренбургская область

После смены губернатора в Оренбургской области претерпевает изменения и состав правительства. После отставки министра сельского хозяйства со своего поста ушел вице-премьер Марат Сковородников.

Региона касается и одна из важнейших новостей нефтегазового сектора. New Stream Group Дениса Мазурова может продать активы азербайджанской нефтегазовой группе SOCAR. В список, кроме Антипинского НПЗ, входят и месторождения в Оренбуржье. Сумма сделки не разглашается. При этом известно, что группа может пойти на продажу за «символическую» сумму в обмен на погашение ее долга в $3 млрд.

New Stream Group Дениса Мазурова может продать активы азербайджанской нефтегазовой группе SOCAR. Фото nftn.ru

Дату губернаторских выборов в области официально назначили на Единый день голосования — 8 сентября 2019 года.

Бывшего мэра Оренбурга Евгения Арапова суд оставил под домашним арестом еще на два месяца. Подозреваемый во взяточничестве чиновник останется в СИЗО до 8 июня.

Кировская область

Ленинский райсуд Кирова постановил изъять из онлайн-магазинов iTunes и Play Market приложения, которые пропагандируют криминальные традиции.

О криминальных традициях не вспоминает отбывающий срок экс-губернатор Кировской области Никита Белых. Его волнуют более приземленные вещи — бывший глава региона попросил пятилетнюю отсрочку для выплаты 48 млн рублей штрафа.

На этой неделе Кировский областной суд опубликовал мотивировочную часть решения, которым было отменено постановление о расчете платы за вывоз мусора исходя из площади жилья, а не количества жильцов. Таким образом, граждане и СМИ получили разъяснения по вопросу. Суд считает, что расчет нормативов проводился с нарушениями и не может считаться законным.

В Кирове было отменено постановление о расчете платы за вывоз мусора исходя из площади жилья, а не количества жильцов. Фото 1obl.ru

Марий Эл

Экс-прокурор Московского района Казани старший советник юстиции Павел Шамов занял пост заместителя прокурора Республики Марий Эл. Он уже назначен приказом главы надзорного ведомства Юрия Чайки.

Также стало известно, что среди имущества бывшего главы республики Леонида Маркелова, которое требует изъять Генпрокуратура, есть и здания «в голландском стиле». Сам Маркелов утверждает, что он лично рисовал эскизы этих домов, построенных в центре Йошкар-Олы.

Чувашия

Чувашская «дочка» «Газпрома» — ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» — подала в Арбитражный суд республики иск о привлечении к субсидиарной ответственности руководства ООО «Коммунальные технологии» (КТ). Компания требует выплатить ей весьма крупную сумму — 2,7 млрд рублей.

Самарская область

В Самарской области почти половина жителей не заплатила за утилизацию мусора. Собираемость платежей составила 26,4 млн рублей — 57% от выставленной к оплате сумме в 45,9 млн рублей.

Судья Арбитражного суда области погиб в Самаре под колесами автомобиля. Об этом стало известно 1 апреля. ДТП произошло в районе улицы Третья просека.

Саратовская область

Глава Минфина РФ Антон Силуанов взял шефство над Саратовской областью. Он согласился курировать социально-экономическое развитие территории. Его кандидатуру как куратора одного из отстающих регионов поддержал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Антон Силуанов взял шефство над Саратовской областью. Фото Максима Платонова

Пермь

Премьер-министр России, помимо этого, посетил с рабочим визитом Пермь. Здесь он выслушал доклады о технологиях, одобрил сотрудничество со «Сколково» и поговорил со знакомым роботом. Кроме того, председатель правительства подписал приказ о создании новой ТОР на территории края.

В столицу Прикамья на неделе прилетал и миллиардер Роман Абрамович, побывавший на премьере балета «Шахерезада».

Ульяновская область

Правительство Ульяновской области собирается ввести новые инструменты поддержки инвесторов. Среди них упоминаются такие, как возмещение упущенной выгоды после отмены льгот по прибыли и инвестиционные налоговые вычеты. Также власти намерены запустить систему «инновационных ваучеров» и создать региональный венчурный фонд.

УАЗ рассчитывает запустить новую платформу автомобилей, линейка которых должна составить конкуренцию Toyota Land Cruiser Prado.

Ульяновский завод «Авиастар-СП» может поднять цену самолета Ил76 МД90 А. Стоимость одного экземпляра может повыситься с 3,5 до 5 млрд рублей.

Выборы мэра Димитровграда могут быть отложены из-за разногласий региональных властей и местного отделения КПРФ, которое контролирует городскую думу.

УАЗ рассчитывает запустить новую платформу автомобилей, линейка которых должна составить конкуренцию Toyota Land Cruiser Prado. Фото rim3.ru

Нижегородская область

Нижегородский областной суд отклонил ходатайства защиты бывшего мэра города Олега Сорокина, пытавшейся оспорить приговор экс-чиновнику. Апелляции подавали и адвокаты осужденных с ним за похищение свидетеля, однако и они были отклонены.