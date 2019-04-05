Рынок страхования: страховые премии и выплаты в Башкортостане в полтора раза ниже, чем в Татарстане

А вот тенденции абсолютно идентичны

Аналитическая служба «Реального времени» продолжает изучать итоги 2018 года на страховом рынке в регионах Приволжского федерального округа. Как оказалось, тенденции в Башкортостане абсолютно аналогичны татарстанским и в некоторых случаях отличаются от общероссийских.

Башкортостан отстает от Татарстана в полтора раза

Тенденции на рынке страхования в Башкортостане по итогам прошедшего 2018 года оказались примерно такими же, как и в недавно проанализированном Татарстане. В соседнем регионе выплаты также снизились, правда, не так серьезно, как в Татарстане — на 18%. Премии в РБ показали похожую на татарстанскую динамику, но, опять же, не настолько ярко выраженную. Они выросли на 13%. В итоге в обеих национальных республиках результат получился непохожим на среднероссийский: по стране, напомним, выплаты выросли, но не очень сильно — на 3%.

Что заметно отличает близкие регионы, так это объемы. В Башкортостане, несмотря на примерно такую же, как в Татарстане, численность населения, объемы и премий, и выплат значительно меньше. Премий в 2018 году было получено лишь 19,7 млрд рублей — в Татарстане аналогичный показатель больше примерно в полтора раза — 30,8 млрд рублей. Выплаты в Башкирии составили 6,8 млрд рублей — это также примерно в полтора раза меньше татарстанского показателя (11 млрд рублей).

Впрочем, эксперты не склонны напрямую связывать численность населения и распространенность страхования. Об этом говорит Константин Федоров, заместитель директора Приволжского регионального центра компании «Ингосстрах»: «Имеют значение уровень проникновения страхования, в особенности добровольных видов, уровень экономической активности населения, показатели развития бизнеса, объемы выдачи авто- и ипотечных кредитов, реализация инвестиционных проектов и многие другие факторы, лежащие в плоскости финансового рынка.

В Татарстане, к примеру, объем рынка каско составляет более 4,4 млрд рублей, в Башкортостане — 1,96 млрд. Объем рынка ОСАГО Татарстана — более 8 млрд рублей — также превышает показатели рынка Башкортостана (5,35 млрд рублей), но уже, как видим, не так сильно. В целом же ситуация такова, что на территории Татарстана объемы добровольных видов страхования выше, чем в Башкортостане. Однако ситуация меняется в сторону наращивания сборов по добровольным видам в Башкортостане.

Важно понимать, что в России страхование не является популярным финансовым инструментом. В основном развиваются обязательные виды страхования. Но благодаря просветительской работе, проводимой финансовыми институтами и страховщиками, уровень страховой культуры населения постепенно повышается».

А вот Гульнара Ибрагимова, директор филиала «Ренессанс страхование» в Казани, видит причины в другом:

«Вероятно, разница связана с уровнем экономического развития, общим уровнем доходов населения. Если посмотреть на структуру сборов, доли основных видов страхования практически идентичны. В Татарстане на три основных вида (страхование жизни, ОСАГО и каско) приходится 67% сборов, в Башкортостане — 69%. Небольшое отличие рынков — чуть меньшая доля каско в Башкортостане», — отмечает она.

Согласен с ней и аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. По его словам, Татарстан мощнее экономически, чем Башкортостан, и в РТ лучше ситуация с доходами населения. «Соответственно, и больше людей страхуются. Жители менее развитых регионов менее склонны страховать жизнь и имущество», — констатирует Коренев.

Страховщики жизни бьют рекорды роста

Более миллиарда рублей премий в Башкирии получили всего шесть страховых компаний. Для сравнения, в Татарстане таковых оказалось целых 11. В РТ в этот список входят и две местные компании, в то время как в Башкортостане местные игроки не входят ни в топ-10, ни в топ-20.

Крупнейшим игроком на рынке региона стал «Росгосстрах», впрочем, как и везде, довольно сильно растерявший позиции. Объем премий страховщика снизился на 18%, до 3,06 млрд рублей, а выплаты снизились на 58%. Второе место по премиям — у «Согаза», который увеличил и премии, и выплаты на 34%, до 2,62 и 1,5 млрд рублей. Третье место — у «Сбербанк Страхование жизни» (компания, напомним, оказалась лидером в Татарстане с 3,29 млрд рублей премий): крупнейший страховщик, связанный со специфическим сегментом страхования, получил 2,14 млрд рублей премий — на 37% больше, чем год назад. Выплаты выросли на 21%, до 150,1 млн рублей.

Более миллиарда рублей премий получили еще три компании. Это «Альфастрахование», «ВСК» и «Ингосстрах». Наиболее яркий показатель роста у первой. Премии тут выросли сразу в два раза (до 1,45 млрд рублей, год назад компания была лишь шестой), а выплаты — на 72%, до 565,2 млн рублей. Значительный рост также и у «Ингосстраха» — в полтора раза по премиям, до 1,01 млрд рублей, и на четверть по выплатам, до 337 млн рублей.

Отметим также результаты еще четырех компаний. Все они связаны со страхованием жизни и все показали очень нестандартные результаты. «Капитал Лайф Страхование», занимающий седьмое место, за год снизил объем премий в два раза — с 1,73 млрд рублей, до 907 млн рублей. При этом выплаты выросли на 29%. Другая компания — «Согаз Жизнь», расположившаяся на десятом месте. Объем премий у нее вырос в 2,5 раза, до 603 млн рублей, а выплат в 20 раз, до 46,7 млн рублей. «Макс Жизнь» (12-е место) увеличила объем премий в 34 раз, до 424 млн рублей, а «Согласие Вита» (17-е место) в 659 раз, с 388 тысяч до 255,8 млн рублей.

Выплаты и премии по договорам страхования за 2018 год в РБ

Имущественное страхование: «Согаз» приближается к «Росгосстраху»

Одним из главных сегментов страхового рынка является добровольное страхование имущества. За прошлый год страховые компании Башкортостана получили в нем 4,02 млрд рублей премий. Это на 12% больше, чем год назад. А вот выплаты заметно уменьшились — на 10%, до 1 млрд рублей. Отметим, что ситуация похожа на татарстанскую (там премии выросли на 4%, а выплаты снизились на 15%), но сильно отличается от общероссийской (премии выросли на 2%, а выплаты тоже выросли, причем сразу на 11%).

Лидером здесь, как и в целом на рынке страхования, стал «Росгосстрах»: несмотря на снижение на 13% объема премий, до 1,12 млрд рублей, он остается на первом месте. К нему активно приближается «Согаз», увеличивший за год показатель сразу на 80%, до 714,8 млн рублей (выплаты при этом тут снизились в два раза, до 71,9 млн рублей. Третье место оказалось у «ВСК», показавшего скромный рост в 5% по премиям, до 318 млн рублей, но значительно увеличившего выплаты — на 31%, до 106,3 млн рублей. Находящийся на четвертом месте «Ингосстрах» увеличил премии сразу в полтора раза — до 299,5 млн рублей, а выплаты выросли всего на 1%. Замыкает пятерку «Сбербанк Страхование» с ростом премий на 29%, до 284,5 млн рублей.

Выплаты и премии по договорам страхования имущества за 2018 год в РБ

Личное страхование растет медленнее, чем по России

Еще один важный сегмент — добровольное личное страхование. В Башкортостане страховщики получили в нем 3,53 млрд рублей — это на 20% больше, чем в 2017 году, а выплатили 1,64 млрд рублей — на 16% больше, чем годом ранее. Рост обоих показателей больше, чем в соседнем Татарстане, но вот в сравнении с общероссийскими цифрами премии выросли не так сильно, а выплаты увеличились более значительно.

Интересно, что в этой сфере «Росгосстрах», в целом — лидер по Башкортостану, заметно отстает от конкурентов. Абсолютное лидерство здесь у «Согаза». Компания и год назад была лидером сегмента с премиями в 973,6 млн рублей, но в 2018 году увеличила показатель еще на 38%, до 1,34 млрд. Впрочем, выплаты выросли еще сильнее — сразу на две трети, до 1,12 млрд рублей.

Находящееся на втором месте «ВТБ Страхование» увеличило премии лишь на 26%, до 511,9 млн рублей, а выплаты — всего на 14%, до скромных 45,3 млн рублей. Третье место — у «ВСК», которое значительно нарастило премии — сразу на 74%, до 273,5 млн рублей. Отставание от двух лидеров по-прежнему очень велико. Выплаты же снизились на 15%. Значительный рост и у «Альфастрахования» — на 44% по премиям, до 200,6 млн рублей, и 42% — по выплатам, до 120,1 млн рублей. Замыкает пятерку «Кардиф» со снижением премий на 18%, следом — «РСХБ-Страхование» с ростом на 38%. А вот «Росгосстрах», и годом ранее показавший не слишком впечатляющий результат в 198 млн рублей премий, снизил его почти в два раза — до 105,8 млн рублей. Впрочем, выплаты снизились еще сильнее — с 301 до 56 млн рублей. В результате сейчас сегмент добровольного личного страхования в регионе перестал быть убыточным для страховщика.

Выплаты и премии по договорам личного страхования за 2018 год в РБ

Страхование жизни — в руках Сбербанка

Другой, даже более значимый сегмент добровольного страхования — страхование жизни. Рост показателей страховщиков в нем в Башкортостане меньше, чем в среднем по России: премии выросли на 23% (при среднероссийском показателе в 36%), до 6,26 млрд рублей, а выплаты — на 42% (при среднероссийском показателе в 84%), до 968,6 млн рублей. Для сравнения — в Татарстане премии выросли на 50%, а выплаты снизились на 7%.

Безоговорочным лидером по объему премий в Башкортостане является страховая компания, связанная с крупнейшим российским банком, «Сбербанк страхование жизни». В 2018 компания получила 2,05 млрд рублей премий — на треть больше, чем в 2017 году. Выплаты выросли лишь на 17%, до 143,2 млн рублей.

Компания, находящаяся на втором месте по премиям, «Капитал Лайф Страхование Жизни» уступает лидеру примерно в два с половиной раза: их объем составляет 817,7 млн рублей. При этом год назад компания была лидером с 1,56 млрд рублей. Результат за год уменьшился почти в два раза. А вот выплаты увеличились на треть, до 552,4 млн рублей. Этот страховщик — лидер по выплатам в сегменте. Замыкает тройку «Альфастрахование Жизнь»: компания увеличила премии на 11%, до 778 млн рублей, а выплаты в три раза, до 70,2 млн рублей.

Стоит отметить показатели еще двух страховых компаний в этом сегменте. Это «Согаз Жизнь», расположившийся на четвертом месте, и «Макс Жизнь». О них уже говорилось выше, в главе о крупнейших страховщиках по всему страховому рынку. «Согаз Жизнь» увеличила премии в 2,5 раза, до 599 млн рублей, а «Макс Жизнь» в 34 раза, до 424 млн рублей.

Выплаты и премии по добровольному страхованию жизни за 2018 год в РБ

ОСАГО — идентично Татарстану

Наконец, еще одним очень важным сегментом является ОСАГО. Результат Башкортостана тут схож с общероссийским: премии страховщиков выросли на 3%, до 5,36 млрд рублей (по России на 2%), а выплаты снизились на 38%, до 3,02 млрд рублей (по России на 21%). Отметим, что еще больше похожи показатели Башкортостана на результаты Татарстана. Там премии выросли на 6%, а выплаты снизились на 35%.

Главным автостраховщиком, безоговорочным лидером сегмента стал «Росгосстрах». Результат его за год снизился на 17%, но премии по-прежнему почти в два раза больше, чем у ближайшего преследователя, — 1,79 млрд рублей. Выплаты, которые в 2017 году были значительно больше премий, снизились на 62%, до 1,08 млрд рублей, так что теперь этот сегмент страхования для «Росгосстраха» в регионе неубыточный.

На втором месте расположилось «Альфастрахование» с примерно миллиардом рублей премий. Показатель вырос в 2,4 раза, но он все еще далек от результата «Росгосстраха». Выросли и выплаты, тоже почти в два раза, до 368,4 млн рублей. Третье место занимает «Ингосстрах», который по итогам 2017 года располагался лишь на пятом месте с 385,7 млн рублей. Теперь объем его премий увеличился на 60%, до 616,7 млн рублей, а выплаты выросли на 30%, до 220,3 млн рублей.

Также в пятерку входят «Согаз» и «Ресо Гарантия», но эти компании ухудшили свои показатели. «Согаз» уменьшил объем премий на 13%, до 442,8 млн рублей (годом ранее у компании было второе место), увеличив выплаты на 7%. «Ресо Гарантия» снизила показатель на 15%, до 353 млн рублей, а выплаты уменьшились еще сильнее — на 23%, до 242 млн рублей.

Выплаты и премии по договорам ОСАГО за 2018 год в РБ