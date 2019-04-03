Новости общества

11:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Администрация Ижевска назначила главой имущественного управления Елену Банникову

11:21, 03.04.2019
Администрация Ижевска назначила главой имущественного управления Елену Банникову
Фото: day.org.ru

Новым руководителем Управления имущественных отношений администрации Ижевска назначена Елена Банникова. Ранее она возглавляла одно из трех управлений, которые объединены в УИО.

О назначении чиновницы сообщается на официальном портале администрации столицы Удмуртии.

Напомним, новое управление мэрии организовано через слияние управления земельных ресурсов и землеустройства, управления по наружной рекламе и информации и управления имущественных отношений и земельных ресурсов, которым и руководила Банникова.

Ранее стало известно о назначении Игоря Сальникова на пост замруководителя администрации города по вопросам строительства и ЖКХ.

ОбществоВласть Удмуртия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров