Лерчек приговорили к пяти годам условно и штрафу более 700 млн рублей
Гагаринский суд также запретил ей на три года продвигать бренд в интернете
Гагаринский суд Москвы приговорил блогера Валерию Чекалину (Лерчек) к пяти годам лишения свободы условно и штрафу более 700 млн рублей, сообщил участник процесса.
— Также ей запретили на три года продвигать свой бренд в интернете, — передает ТАСС.
Суд установил для нее ряд обязанностей: не менять место жительства без уведомления, являться в контролирующий орган раз в месяц, а также не заниматься деятельностью, связанной с управлением сайтами и платформами для размещения и продвижения контента с целью получения дохода.
Чекалина обвинялась в незаконных валютных операциях, связанных с продажей фитнес-марафонов. Вину она не признала.
Ранее гособвинение запросило для Лерчек шесть лет условно и штраф более 1,2 млрд рублей.
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