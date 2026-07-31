Лерчек приговорили к пяти годам условно и штрафу более 700 млн рублей

Гагаринский суд также запретил ей на три года продвигать бренд в интернете

Фото: Динар Фатыхов

Гагаринский суд Москвы приговорил блогера Валерию Чекалину (Лерчек) к пяти годам лишения свободы условно и штрафу более 700 млн рублей, сообщил участник процесса.

— Также ей запретили на три года продвигать свой бренд в интернете, — передает ТАСС.

Суд установил для нее ряд обязанностей: не менять место жительства без уведомления, являться в контролирующий орган раз в месяц, а также не заниматься деятельностью, связанной с управлением сайтами и платформами для размещения и продвижения контента с целью получения дохода.



Чекалина обвинялась в незаконных валютных операциях, связанных с продажей фитнес-марафонов. Вину она не признала.

Ранее гособвинение запросило для Лерчек шесть лет условно и штраф более 1,2 млрд рублей.



Вадим Вахрушев