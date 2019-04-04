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Генпрокуратура потребовала изъять у Маркелова дома в центре Йошкар-Олы

11:43, 04.04.2019
Генпрокуратура потребовала изъять у Маркелова дома в центре Йошкар-Олы
Фото: google.com/maps / скриншот

Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства имущество бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова. В том числе речь идет о зданиях в стиле Возрождения в центре Йошкар-Олы.

Маркелов рассказал, что лично рисовал эскизы домов «в голландском стиле», пишет РБК.

Однако экс-чиновник утверждает, что здания принадлежат не ему, а компаниям его мачехи Татьяны Маркеловой.

«Построенные ею комплексы преобразили город Йошкар-Ола. На пустырях выросли дворцы, например, часы «12 апостолов». Естественно, у кого-то чешутся руки, хотят забрать, пересчитать и продать», — передал через адвоката бывший губернатор.

Всего надзорное ведомство рассчитывает получить 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, часов Patek Philippe и наличные в разных валютах. Стоимость имущества оценивается в 1,5 млрд рублей.

Напомним, что Маркелов обвиняется в получении взятки в 235 млн рублей, превышении полномочий и незаконное хранение боеприпасов.

ОбществоВластьПроисшествияНедвижимость
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