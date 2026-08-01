Бизнес-обзор: Сбер расторг мировое с «Соколом», ЦИТ нашел подрядчика за 700 млн

Зеленодольские судостроители урегулировали спор с компанией акционера петербургского завода «Пелла»

Фото: Реальное время

На этой неделе Центр цифровой трансформации Татарстана заключил контракт в рамках тендера на 700 млн рублей по предоставлению прав использования программных продуктов. Зеленодольскому заводу им. Горького удалось заключить мировое соглашение с партнером из-под Питера, акционером «Пеллы». Сбербанк, напротив, расторг аналогичную сделку с группой «Сокол», подробности — в обзоре «Реального времени».

Завод Горького договорился с совладельцем «Пеллы»

В понедельник суд прекратил производство по иску компании «Бригантина» к Зеленодольскому заводу им. Горького и утвердил мировое соглашение между сторонами. Предприятие из Ленобласти относят к сфере личного бизнеса акционера местного судостроительного завода «Пелла» Николая Мукомела.

Спор в категории исполнения обязательств по договору подряда с суммой требований 148,4 млн рублей стартовал еще весной. Заявление было подано в мае и оставлено без движения. После устранения замечаний суд принял его в производство и назначил предварительное заседание на конец июля. Однако до его начала стороны успели прийти к соглашению, детали которого пока неизвестны — полная часть решения татарстанского арбитража еще не опубликована.

Компания «Бригантина» на рынке с 2017 года, производит судовое оснащение и комплектующее оборудование. Кроме того, оказывает услуги по разработке дизайн-проектов и рабочей конструкторской документации. Николай Мукомел владеет предприятием единолично.

Производство находится в городе Отрадном Ленинградской области — в одном промышленном кластере с рядом крупных судостроительных и смежных предприятий. Так, здесь базируются АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», где Мукомелу принадлежит 3,04% акций, ООО «Судостроительный завод «Отрадное» (входит в ГК «Норебо»), крупнейший российский производитель электросудов «Эмпериум», а также производитель судового комплектующего оборудования, подконтрольный московской ГК «Динамика», АО «Гесер». Кстати, по сообщениям СМИ, «Динамика» проявила интерес к покупке «Бригантины» — сделку оценивают в 1 млрд рублей.

ЦИТ нашел подрядчика за 700 млн рублей

«Центр информационных технологий РТ» нашел исполнителя тендера за 700 млн рублей по предоставлению прав использования программных продуктов. В понедельник подконтрольная Минцифре республики ИТ-компания заключила контракт с победителем, предложившим лучшую стоимость единичных расценок, — 1 517 808 рублей вместо начальной цены — 1 533 140. Закупку провели в рамках 223-ФЗ, поэтому исполнитель договора не раскрывается.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее ЦИТ размещал другой госзаказ — на внедрение ИИ-сервиса в госорганах и школах за 152 млн рублей. Ключевые требования касались безопасности и локализации данных. Сервис должен размещаться на серверах исполнителя в России. Разрешены только открытые (open source) модели, развернутые на собственной инфраструктуре. Передача данных третьим сторонам запрещена.

Внедрение искусственного интеллекта в образование и госуправление активно поддерживается правительством России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». ИИ системно внедряют в ряде регионов страны: например, в школах Московской области запустили сервис «Цифровой помощник учителя», а в Новосибирской области создали единое рабочее место госслужащего с инструментами ИИ.

Сбер и «Сокол» разорвали мировое соглашение

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил заявление Сбербанка, расторгнув его мировое соглашение с татарстанской ГК «Сокол». В конце прошлого года стороны урегулировали спор, бенефициар группы Дмитрий Соколов признал долг на 530 млн рублей и обязался погасить его до конца апреля 2027 года. По условиям сделки, он должен был вносить ежемесячно по 1,3 млн рублей до октября 2026-го, затем по 5 млн до марта 2027-го и 410 млн последним платежом.

Однако бизнесмен перестал исполнять обязательства, и в мае Сбер вновь подал иск к компании. В суде представитель банка просил расторгнуть мировое соглашение, пояснив, что Соколов не платил более трех месяцев, а размер не погашенных по графику требований превысил 2 млн рублей. Представитель должника не отрицала просрочки, но просила отказать в удовлетворении заявления, поскольку у бизнесмена есть крупная дебиторская задолженность.

Но суд отмел доводы о наличии значительных активов у группы, в том числе дебиторки, без надлежащих доказательств и с учетом наличия значительной просрочки по платежам. В результате соглашение расторгли, а производство по делу о банкротстве ГК «Сокол» снова возбудили. Татарстанский арбитраж приступает к проверке обоснованности заявления Сбера о признаках несостоятельности у компании Соколова.

Основанная в 2012 году транспортная компания «Сокол» занимается негабаритными грузоперевозками. Имела семь филиалов и автопарк из 300 грузовиков, перевезла более 20 тысяч грузов, но из‑за финансовых проблем сократила парк до 60 машин и закрыла часть подразделений. Оборот группы достиг пика в 2,7 млрд рублей в 2023 году, а в прошлом году выручка упала в 3,5 раза — до 580 млн рублей, убытки составили 190 млн. На фоне снижения прибыли и роста задолженности бенефициар продал казанский футбольный клуб «Сокол».

Банкротство бизнеса и убытки страховщиков

На этой неделе «Реальное время» рассказывало и о других новостях деловой повестки. Татарстан закрепился в пятерке регионов страны с самым большим числом банкротств бизнеса. В первом полугодии в отношении предприятий республики стартовало на треть больше конкурсных производств, чем годом ранее, а прирост за второй квартал еще значительнее — 46%. Причем доля удовлетворенных требований кредиторов снизилась до 11%, а объем субсидиарной ответственности вырос в 2,5 раза. В попытке переломить тренд власти делают ставку на реформу института банкротства. Поможет ли это спасти бизнес — в комментариях экспертов «Реального времени».

Реальное время / realnoevremya.ru

Российский рынок страхования вырос до 941,6 млрд рублей, однако спрос на услуги в этой сфере снизился в условиях спада потребительской и деловой активности. Это заметно ударило по финансовым результатам компаний: чистая прибыль страховщиков в I квартале года сократилась примерно на треть — до 109,3 млрд рублей. Рентабельность капитала упала до минимума за четыре года. В Татарстане тренд еще тревожнее: большинство местных страховщиков, по оценкам экспертов, работают в убыток. О том, почему рост сборов не приносит дохода, какие сегменты тянут рынок вниз и что намерены делать игроки, — в материале «Реального времени».