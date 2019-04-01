Радий Хабиров раскритиковал министра из-за приложения для смартфона
Врио главы Башкирии Радий Хабиров раскритиковал чиновников за некачественную работу приложения «Дорожный эксперт», благодаря которому жители смогут отмечать проблемные участки на дорогах.
На оперативном совещании в правительстве РБ в понедельник, 1 апреля, руководителя региона не устроил доклад председателя Гостранса Башкирии Тимура Мухаметьянова о функционировании приложения. В частности, среди минусов — проблемы с загрузкой снимков, не работает определение геолокации и так далее.
«Я говорил, что существуют аналогичные программы, которые были использованы в других регионах. Зачем что-то новое разрабатывать? Я сам трудился в Московской области и видел подобные приложения… На что мы тратим бюджетные средства?» — отметил Хабиров.
Также он добавил, что министр его «не слушает».
Напомним, ранее Хабиров уже критиковал работу Мухаметьянова за срыв срока запуска приложения, заявив, что чиновники саботируют его указания.ОбществоВласть Башкортостан
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