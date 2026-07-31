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Сегодня в Татарстане ожидается до +23 градусов

07:00, 31.07.2026

В отдельных районах прогнозируются грозы, локально град

Сегодня в Татарстане ожидается до +23 градусов
Фото: Сергей Козлов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, локально град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром местами туман. Ветер юго-восточный, восточный 5—10 м/с, местами порывами до 13 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—18 м/с. Температура составит от +18 до +23 градусов.

Галия Гарифуллина

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