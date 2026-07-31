Сегодня в Татарстане ожидается до +23 градусов

В отдельных районах прогнозируются грозы, локально град

Фото: Сергей Козлов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, локально град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром местами туман. Ветер юго-восточный, восточный 5—10 м/с, местами порывами до 13 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—18 м/с. Температура составит от +18 до +23 градусов.



Галия Гарифуллина