Сегодня в Татарстане ожидается до +23 градусов
В отдельных районах прогнозируются грозы, локально град
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, локально град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Утром местами туман. Ветер юго-восточный, восточный 5—10 м/с, местами порывами до 13 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—18 м/с. Температура составит от +18 до +23 градусов.
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