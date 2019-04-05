Азербайджанская SOCAR претендует на активы «Нового потока» за «символическую цену»

Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR может купить Антипинский НПЗ и ряд месторождений New Stream Group Дениса Мазурова.

По данным «Коммерсанта», SOCAR заплатит «символическую сумму» за 100% активов группы. Но при этом компания примет на себя и долговые обязательства группы в размере $3 млрд.

Кроме Антипинского НПЗ компании могут перейти Могутовское, части Гремячевского и Воронцовского нефтяных месторождений в Оренбургской области.

Сделка может быть закрыта уже до конца года. По информации газеты, возможен и второй этап сделки, при котором Мазуров вновь войдет в состав акционеров Антипинского НПЗ.

В New Stream и основном кредиторе группы, Сбербанке, отказались от комментариев.

Группа компаний «Новый поток» (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым. Основной актив — Антипинский НПЗ мощностью 9 млн т нефти. В группу также входит Марийский НПЗ мощностью более 1,6 млн т, в управлении находится Афипский НПЗ мощностью 6 млн тонн.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» заинтересована в активах New Stream в Оренбургской области. Однако речь шла лишь о потенциальном интересе.