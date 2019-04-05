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Прокурора Московского района Казани назначили заместителем прокурора Марий Эл

16:18, 05.04.2019
Прокурора Московского района Казани назначили заместителем прокурора Марий Эл
Фото: prokrt.ru

Старший советник юстиции Павел Шамов приказом Генерального прокурора РФ назначен на должность заместителя прокурора республики Марий Эл, сообщается на официальном портале прокуратуры РТ.

В 2016—2019 годах он занимал должность прокурора Московского района Казани. В 1994 году он закончил юридический факультет КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина. В органах прокуратуры работу начал в том же году в должности следователя прокуратуры Набережных Челнов.

Напомним, ранее источник «Реального времени» заявлял, что прокуратуру Набережных Челнов может возглавить прокурор Московского района Казани Павел Шамов.

ОбществоВласть Татарстан
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