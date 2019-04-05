Прокурора Московского района Казани назначили заместителем прокурора Марий Эл

Старший советник юстиции Павел Шамов приказом Генерального прокурора РФ назначен на должность заместителя прокурора республики Марий Эл, сообщается на официальном портале прокуратуры РТ.

В 2016—2019 годах он занимал должность прокурора Московского района Казани. В 1994 году он закончил юридический факультет КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина. В органах прокуратуры работу начал в том же году в должности следователя прокуратуры Набережных Челнов.

Напомним, ранее источник «Реального времени» заявлял, что прокуратуру Набережных Челнов может возглавить прокурор Московского района Казани Павел Шамов.