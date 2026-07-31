В Татарстане заболеваемость мышиной лихорадкой увеличилась в два раза за год

Болезнь поражает почки, и процент летальных исходов довольно высокий

В Татарстане за первые семь месяцев 2026 года зарегистрировано 324 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), более известной как мышиная лихорадка. Это почти вдвое превышает показатели за аналогичный период прошлого года, сообщила на пресс-конференции замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Она подчеркнула важность соблюдения всех профилактических мер против геморрагической лихорадки с почечным синдромом в преддверии осеннего периода.

— Заболевание очень серьезное, оно поражает почки, и процент летальных исходов довольно высокий, — отметила Авдонина, добавив, что на данный момент вакцинации против мышиной лихорадки не существует.

Ранее сообщалось, что в Татарстане количество обращений из-за укусов клещей сократилось на 30% за год.

Никита Егоров