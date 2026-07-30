В Арском районе пройдет фестиваль «День коня»

Зрителей ждут скачки на чистокровных, полукровных и татарских породах

Фото: Реальное время

1 августа в Арском районе Татарстана пройдет Всероссийский конноспортивный фестиваль «День коня». Всадники выйдут на дистанции 40, 80, 120 и 160 километров.

— На дорожки ипподрома выйдут лучшие наездники со всей страны. Нас ждут скачки на лошадях чистокровных, полукровных и татарской породы. В этом году у нас появятся и новые виды заездов — на пони и лошадях двухлетнего возраста, — рассказал руководитель исполнительного комитета Арского муниципального района Ленар Абдуллин.

Традиционно пройдет турнир по борьбе на лошадях «Алгарыш», где главная цель — сбить соперника, удержавшись в седле. Также состоится смотр «Самая образцовая повозка». Для детей и подростков проведут турнир по корэш, победитель получит барана, а абсолютный батыр — лошадь.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вечером на сцене выступят кавер-группа «Ялкын», Татьяна Ефремова, Зульфия Шакирова и Ришат Тухватуллин. Завершится праздник в 22:00 салютом.

Ранее в Татарстане разработали региональный проект по развитию коневодства на 2027—2031 годы.



Вадим Вахрушев