Кировский суд разъяснил отмену платы за вывоз мусора с квадратного метра

Кировский областной суд опубликовал мотивировочную часть решения, которым было отменено решение рассчитывать плату за вывоз мусора исходя из площади, а не количества жильцов.

По мнению суда областное министерство энергетики и ЖКХ не могло использовать отчет «Кировкоммунпроекта» от 2005 года и экспертные заключения от 2017 и 2018 годов для обоснования нормативов, пишет «СвойКировский».

Отчет предприятия был составлен давно и с нарушениями. Экспертные заключения также основываются на замерах прошлого десятилетия и сведениях из других регионов.

При этом судья Ольга Сметанина признала, что власти субъектов могут установить плату за мусор исходя из площади жилого помещения.

«Однако из этих правил следует, что при расчете размера платы за вывоз мусора должна использоваться не только общая площадь жилого помещения, но также норматив накопления ТКО и тариф на услугу регионального оператора. Но поскольку на момент принятия распоряжения норматив накопления мусор для Кирова отсутствовал, значит, и оснований для установления платы с «квадрата» у властей не было», — подчеркивает издание.

Напомним, что Кировский областной суд отменил решение региональных властей начислять плату за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с квадратного метра, а не с человека. Такие тарифы были установлены в Кирове и Кирово-Чепецке.

Ранее эксперты рассказали, в каких регионах можно снизить плату за вывоз мусора.