Володин напомнил о росте накопительной пенсии и других новых законах с 1 августа

Также в рамках борьбы с мошенничеством будут продолжены усилия по защите граждан

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

С 1 августа в России увеличиваются размеры накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, представляя новые законы, вступающие в силу. По его словам, накопительная пенсия вырастет на 17,3%, а срочная пенсионная выплата — на 19,32%. Это изменение затронет более 160 тысяч граждан.

Кроме того, дети Героев России и полных кавалеров ордена Славы теперь имеют право на приоритетное зачисление в школы и детские сады, что стало возможным благодаря новому закону, который вступил в силу 26 июля. Володин подчеркнул, что поддержка военнослужащих и их семей, а также законодательное обеспечение специальной военной операции (СВО) остаются важнейшими приоритетами для Государственной думы.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Также в рамках борьбы с мошенничеством будут продолжены усилия по защите граждан. В частности, уже введена уголовная ответственность за нарушения при заключении договоров об оказании услуг связи с иностранными гражданами или лицами без гражданства, что может повлечь штраф до 500 тысяч рублей или тюремный срок до года.

В связи с этим также ужесточена уголовная ответственность за незаконный сбор или распространение личной информации граждан, а также за нарушение тайны переписки и телефонных переговоров. За такие действия из корыстных побуждений теперь грозит лишение свободы на срок до четырех лет. С момента, когда в 2021 году Госдума начала бороться с мошенничеством, было принято 19 федеральных законов.

С 1 августа для пользователей портала «Госуслуги» вводится приоритетный порядок получения налоговых уведомлений. Граждане, не зарегистрированные на портале или отказавшиеся от электронного способа получения уведомлений, смогут по-прежнему получать их на бумаге. С 6 августа вводится ответственность за нарушения правил взаимодействия управляющих организаций с операторами связи при работе с сетями в многоквартирных домах, максимальный штраф за такие нарушения составит до 500 тысяч рублей.

Никита Егоров