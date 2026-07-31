Затраты на создание спектаклей в театре им. Камала хотят увеличить втрое в 2026 году

Бюджеты на постановки в сезоне-2027/28 остаются без изменений

Фото: Мария Зверева

Нормативные затраты на «создание спектаклей» в казанском театре им. Камала в 2026 году хотят увеличить до 337 млн рублей. Это втрое больше, чем планировалось ранее, следует из постановления Кабинета министров Татарстана. Проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно прошлому документу, на создание спектаклей планировали направить 99,1 млн рублей в 2026 году, 105,3 млн — в 2027-м и 111,9 млн — в 2028-м. Общий объем финансирования — 316,3 млн рублей. Если новую редакцию документа примут, то общий объем финансирования вырастет до 554,2 млн рублей.

Кроме того, нормативы предлагается изменить и для театра драмы и комедии им. Тинчурина. Здесь затраты на «создание спектаклей» хотят повысить почти в 5 раз — с 8,9 млн до 43,3 млн рублей.



Никита Егоров