Затраты на создание спектаклей в театре им. Камала хотят увеличить втрое в 2026 году
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Нормативные затраты на «создание спектаклей» в казанском театре им. Камала в 2026 году хотят увеличить до 337 млн рублей. Это втрое больше, чем планировалось ранее, следует из постановления Кабинета министров Татарстана. Проект проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно прошлому документу, на создание спектаклей планировали направить 99,1 млн рублей в 2026 году, 105,3 млн — в 2027-м и 111,9 млн — в 2028-м. Общий объем финансирования — 316,3 млн рублей. Если новую редакцию документа примут, то общий объем финансирования вырастет до 554,2 млн рублей.
Кроме того, нормативы предлагается изменить и для театра драмы и комедии им. Тинчурина. Здесь затраты на «создание спектаклей» хотят повысить почти в 5 раз — с 8,9 млн до 43,3 млн рублей.
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