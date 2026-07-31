Сергей Иванов ушел с поста главы Госкомитета РТ по туризму
На новой должности он займется проектом «Казань марина»
Сергей Иванов, ранее занимавший пост председателя Госкомитета Татарстана по туризму, назначен первым заместителем генерального директора корпорации «Туризм.РФ». На новом месте Иванов будет курировать проект «Казань марина» и федеральные туристические программы.
— «Казань марина» станет первым за последние 30 лет построенным в регионе центром с мариной полного цикла, рассчитанной на 300 яхт, — сообщает «Татар-информ».
Проект также предусматривает создание гостиниц на 1 250 номеров и 1,9 тыс. рабочих мест. «Казань марина» сможет принимать до 620 тыс. туристов в год.
Ранее в Казани ввели запрет на движение лодок и катеров на Казанке 1 августа.
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