Сергей Иванов ушел с поста главы Госкомитета РТ по туризму

На новой должности он займется проектом «Казань марина»

Фото: Артем Дергунов

Сергей Иванов, ранее занимавший пост председателя Госкомитета Татарстана по туризму, назначен первым заместителем генерального директора корпорации «Туризм.РФ». На новом месте Иванов будет курировать проект «Казань марина» и федеральные туристические программы.

— «Казань марина» станет первым за последние 30 лет построенным в регионе центром с мариной полного цикла, рассчитанной на 300 яхт, — сообщает «Татар-информ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проект также предусматривает создание гостиниц на 1 250 номеров и 1,9 тыс. рабочих мест. «Казань марина» сможет принимать до 620 тыс. туристов в год.

Ранее в Казани ввели запрет на движение лодок и катеров на Казанке 1 августа.

Вадим Вахрушев