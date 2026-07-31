Из бюджета Татарстана начнут ежегодно выделять до 500 млн рублей на водохозяйственные нужды
Уже сформирован перечень из 26 объектов
С 2027 года из бюджета Татарстана начнут ежегодно выделять до 500 млн рублей на водохозяйственные нужды. Об этом «Реальному времени» в ходе онлайн-конференции сообщил министр экологии республики Азат Зиганшин в ходе своей онлайн-конференции «Реального времени».
— Благодаря поддержке раиса республики Рустама Минниханова с 2027 года лимит бюджетных ассигнований на водохозяйственные нужды из казны Татарстана увеличен до 500 млн рублей ежегодно, — сказал изданию глава Минэкологии РТ.
Он также добавил, что уже сформирован перечень из 26 объектов.
Ранее сообщалось, что власти Татарстана призывают усилить контроль за водоемами. В Казани — рост числа утонувших в четыре раза, по республике — увеличение аварий с маломерными судами.
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