Экс-министра земельных отношений Башкирии задержали за превышение полномочий при продаже земли

Экс-глава министерства земельных и имущественных отношений Башкирии задержан по подозрению в превышении должностных полномочий при реализации земельных участков, сообщается на официальном портале СУ СК РФ по РБ.

Вопрос об избрании меры пресечения решается. Из-за преступных действий Башкирия не получила около 27 млн рублей.

Напомним, 28 марта сообщалось, что врио главы Башкирии Радий Хабиров провел кадровые перестановки. Так, Хайдар Валеев освобожден от должности председателя ЦИК РБ, распоряжением Хабирова он назначен на пост начальника управления главы РБ по вопросам государственной службы и кадровой политики, сообщается на официальном портале главы РБ. Другим распоряжением, подписанным Хабировым, начальником государственно-правового управления главы РБ назначен Азат Галин. Полномочным представителем главы РБ в Госсобрании — Курултае РБ назначена Альбина Воробьева. Пост начальника управления главы РБ по взаимодействию с муниципальными образованиями занял Искандер Ахметвалеев.



