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В Казани на две недели закроют парковку на Сибирском тракте

18:37, 31.07.2026

Ограничения введут с 12 по 29 сентября

В Казани на две недели закроют парковку на Сибирском тракте
Фото: Динар Фатыхов

В Казани с 12 по 29 сентября ограничат движение транспорта на участке Сибирского тракта. Причина — прокладка трассы газопровода, сообщили в комитете внешнего благоустройства.

— Так, в районе здания №48 корп.2 частично закроют движение по местному проезду (парковка), — сообщает мэрия Казани.

Ранее реконструкция канализационного коллектора на Технической завершится в октябре этого года.

Вадим Вахрушев

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