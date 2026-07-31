В Казани на две недели закроют парковку на Сибирском тракте
Ограничения введут с 12 по 29 сентября
В Казани с 12 по 29 сентября ограничат движение транспорта на участке Сибирского тракта. Причина — прокладка трассы газопровода, сообщили в комитете внешнего благоустройства.
— Так, в районе здания №48 корп.2 частично закроют движение по местному проезду (парковка), — сообщает мэрия Казани.
Ранее реконструкция канализационного коллектора на Технической завершится в октябре этого года.
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