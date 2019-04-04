Главный антимонопольщик Удмуртии стал помощником руководителя ФАС
Руководитель удмуртского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаил Маренников переведен на должность помощника главы федерального ведомства Игоря Артемьева.
О назначении чиновника рассказали пресс-конференции регионального УФАС, передает ИА «Удмуртия». Помощника руководителя службы выбрали по результатам итогов работы территориальных органов за 2018 год, Удмуртия заняла третье место среди всех региональных органов России.
Должность Маренникова временно занял Андрей Анголенко.
Напомним, в 2017 году замглавы Татарстанского УФАС Павел Козел занял кресло руководителя управления службы по Марий Эл.ОбществоВласть Удмуртия
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