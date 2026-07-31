Италия закрыла границы с Испанией из-за наплыва мигрантов

Решение принято из-за кризиса в Сеуте

Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией и закрыла морские и воздушные границы. Причиной стал наплыв мигрантов в испанском анклаве Сеута, расположенном в Северной Африке на границе с Марокко, передает МВД Италии.

— Министерство внутренних дел распорядилось закрыть морские и воздушные границы с Испанией, — сообщает РИА «Новости».

За последние сутки число нелегалов, пытающихся попасть в Сеуту вплавь и пешком, достигло почти 60 тысяч человек. Как минимум семь тысяч из них — несовершеннолетние. Население самого города составляет около 83 тысяч человек.

Ранее в Италии во время протеста пострадали более 60 полицейских.

Вадим Вахрушев