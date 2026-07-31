Отдых в санаториях Татарстана подорожал на 16,5% за год

Стоимость в пансионате выросла меньше, чем в санатории

Фото: Динар Фатыхов

По итогам июня 2026 года средняя стоимость отдыха в санаториях Татарстана составила 6 тыс. рублей в день. Это на 16,55% больше, чем за аналогичный месяц 2025-го, следует из данных Росстата.

При этом средняя стоимость в доме отдыха (пансионат) в республике составила 3,9 тыс. рублей за сутки. За последние 12 месяцев ценник поднялся на 12,68%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что Поволжье идеально подходит для санаторно-курортного лечения благодаря разнообразным минеральным водам, включая сульфидные, хлоридные, йодобромистые, бромистые, а также сульфидно-иловым и сапропелевым грязям, голубой глине и рапе из соленых озер, таких как Баскунчак и Эльтон.

При этом, как писала «Российская газета», одним из основных преимуществ Поволжья является мягкий климат, что позволяет избежать резкой акклиматизации, поэтому люди часто приезжают сюда, чтобы не тратить силы на адаптацию к новым условиям.

Тем временем отдых на курортах Черного моря России с выездом из Казани подешевел почти на 10% за год.

Никита Егоров